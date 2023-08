"La prima cosa bella": aperta la campagna abbonamenti del Calcio Padova

La società Calcio Padova comunica che, a partire dalle ore 16 di oggi, martedì 1 agosto, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per la prossima stagione sportiva 2023-2024.

"La prima cosa bella"

La campagna abbonamenti “La prima cosa bella” si svilupperà in due diverse fasi: la prima fase, di prelazione, dedicata agli abbonati al secondo pacchetto della stagione 2022-2023, unicamente con conferma dello stesso settore fila e posto della precedente stagione, inizia oggi, martedì 1 agosto, alle ore 16 e si concluderà giovedì 10 agosto alle ore 23.59, mentre la seconda fase, di vendita libera, inizierà venerdì 11 agosto alle ore 16 e si concluderà il mercoledì antecedente la prima gara casalinga.

Modalità di sottoscrizione

Come già accaduto in occasione delle campagne abbonamenti delle scorse stagioni, l’abbonamento potrà essere sottoscritto sia in formato tradizionale (stampato su foglio A4), sia in formato digitale sottoscrivendo preventivamente la Calcio Padova Card e caricando successivamente il titolo nella tessera. Per procedere al rinnovo dell’abbonamento in prelazione, quindi per confermare settore/fila/posto della precedente stagione, bisognerà inserire il Codice Prelazione. Per gli abbonamenti “tradizionali” (cartacei) il codice si trova nel foglio A4; mentre per gli abbonamenti digitali andrà inserito il numero della Calcio Padova Card. La Calcio Padova Card è uno strumento di fidelizzazione della durata di 5 anni, che permetterà ai sottoscrittori di fruire di numerosi vantaggi in questa e nelle prossime stagioni, quali ad esempio:

Unica card dove caricare l’abbonamento di questa stagione e delle successive;

Possibilità di tariffe agevolate;

Prelazioni per l’acquisto di biglietti;

Promozioni esclusive;

Scontistica su merchandising e abbigliamento Calcio Padova.

Dove fare l'abbonamento

In fase di prelazione, l’abbonamento tradizionale potrà essere sottoscritto unicamente nei punti vendita. L’abbonamento in formato digitale, potrà essere invece rinnovato sia sul canale web al seguente link https://padovacalcio.vivaticket.it che nei punti vendita Vivaticket, consulta l’apposita sezione per trovare quello più vicino https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv. Il lunedì dalle 15:30 alle 19:00, previo appuntamento a mezzo email biglietteria@padovacalcio.it o telefonico 3291058424, sarà inoltre previsto un servizio assistenza presso la sede del Calcio Padova – ufficio biglietteria.

Prezzi

PRIMA FASE – PRELAZIONE (da martedì 1 agosto a giovedì 10 agosto)

Ridotto: per donne, over65

Porta un amico: per tutti gli abbonati al secondo pacchetto della stagione 2022/2023, che faranno sottoscrivere contestualmente un abbonamento ad un tifoso non abbonato nella scorsa stagione (tariffa applicata ad entrambi gli abbonamenti)*

Ridotto Giovani: per tutti i tifosi con età compresa tra i 15 anni compiuti e i 25 anni compiuti;

Ridotto U15: per tutti coloro che non hanno ancora compiuto 15 anni;

*Per poter accedere alla tariffa speciale “porta un amico” è necessario richiedere via mail i codici di “sblocco tariffa”, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita del vecchio abbonato e di quello nuovo. Ciascun codice darà diritto ad un unico abbonamento.

SECONDA FASE (da venerdì 11 agosto al mercoledì antecedente la prima gara casalinga)

Ridotto: per donne, over65

Porta un amico: per tutti gli abbonati al secondo pacchetto della stagione 2022/2023, che faranno sottoscrivere contestualmente un abbonamento ad un tifoso non abbonato nella scorsa stagione (tariffa applicata ad entrambi gli abbonamenti)*

Ridotto Giovani: per tutti i tifosi con età compresa tra i 15 anni compiuti e i 25 anni compiuti;

Ridotto U15: per tutti coloro che non hanno ancora compiuto 15 anni;

*Per poter accedere alla tariffa speciale “porta un amico” è necessario richiedere via mail i codici di “sblocco tariffa”, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita del vecchio abbonato e di quello nuovo. Ciascun codice darà diritto ad un unico abbonamento.

Il Calcio Padova ricorda che, in attesa del completamento della nuova curva sud e vista la contemporanea inagibilità della Tribuna Fattori, la tifoseria organizzata si è provvisoriamente spostata nella parte della Tribuna Est che confina con la Tribuna Fattori stessa. Per rispettare i posti assegnati in abbonamento si invitano pertanto i tifosi organizzati ad acquistare l'abbonamento nei settori 4 e 5 della Tribuna Est e contestualmente si consiglia a tutti gli altri tifosi di sottoscrivere l'abbonamento di Tribuna Est nei settori 1, 2 e 3.

Biglietti

TARIFFE STAGIONALI BIGLIETTI: