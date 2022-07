"Ti amerei anche se vincessi": al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova

"Ti amerei anche se vincessi": questo lo slogan della campagna abbonamenti del Calcio Padova per il prossimo campionato di serie C.

"Ti amerei anche se vincessi"

A partire dalle ore 10 di domani, mercoledì 20 luglio, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per le prime 9 gare casalinghe di campionato. La campagna abbonamenti “Ti amerei anche se vincessi” si svilupperà in 2 fasi differenti. Durante la prima fase “FLASH”, tutti i sottoscrittori pagheranno tariffa ridotta. L’abbonamento per le prime 9 gare casalinghe potrà essere sottoscritto sia in modalità tradizionale ( stampato su foglio A4 come in occasione dei 2 mini abbonamenti della stagione 2021/2022), sia in formato digitale sottoscrivendo preventivamente la CALCIO PADOVA CARD e caricando successivamente il titolo nella tessera. La Calcio Padova Card è uno strumento di fidelizzazione della durata di 5 anni, che permetterà ai sottoscrittori di fruire di numerosi vantaggi in questa e nelle prossime stagioni, quali ad esempio:

Unica card dove caricare gli abbonamenti di questa stagione e delle successive;

Tariffe agevolate;

Prelazioni per l’acquisto di biglietti;

Promozioni esclusive;

Scontistica su merchandising e abbigliamento Calcio Padova.

Fase "Flash

La prima fase “FLASH” inizia mercoledì 20 luglio e termina domenica 31 luglio, la seconda fase inizia lunedì 1 agosto e finisce il mercoledì antecedente la prima gara casalinga. L’abbonamento potrà essere sottoscritto via web al seguente link https://padovacalcio. vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket, consulta l’apposita sezione per trovare quello più vicino https://shop. vivaticket.com/it/ricercapv. Il lunedì dalle 15:30 alle 19:00, previo appuntamento a mezzo email biglietteria@ padovacalcio.it o telefonico 3291058424, sarà inoltre previsto un servizio assistenza presso la sede del Calcio Padova – ufficio biglietteria

I prezzi

PRIMA FASE “FLASH” (da mercoledì 20 luglio a domenica 31 luglio)

SETTORE FLASH RIDOTTO U10 RIDOTTO FEDELTA’ RIDOTTO EXCLUSIVE POLTRONE BIANCOSCUDATE €. 180 €. 120 €. 100 POLTRONE VECCHIE GLORIE €. 99 €. 65 €. 55 TRIBUNA OVEST €. 63 €. 40 €. 40 €. 20 TRIBUNA EST €. 45 €. 30 €. 25

Tariffa FLASH: dedicata a tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento entro il 31 luglio 2022

Ridotto U10: per tutti coloro che non hanno ancora compiuto 10 anni;

Ridotto Fedeltà: per tutti coloro presenti in trasferta nei playoff 2021/2022 a Catanzaro e/o Palermo. Per accedere a questa tariffa speciale bisognerà richiedere un codice di sblocco all’ufficio biglietteria inviando una mail a biglietteria@padovacalcio.it ;

Ridotto Exclusive: per tutti i tesserati delle giovanili del Calcio Padova e società gemellate. Abbonamento sottoscrivibile in sede previo appuntamento inviando una mail a biglietteria@padovacalcio.it o telefonando al 3291058424.

SECONDA FASE (da lunedì 1 agosto al mercoledì antecedente la prima gara casalinga)

SETTORE INTERO RIDOTTO RIDOTTO U10 RIDOTTO FEDELTA’ RIDOTTO EXCLUSIVE POLTRONE BIANCOSCUDATE €. 252 €. 180 €. 120 €. 100 POLTRONE VECCHIE GLORIE €. 135 €. 99 €. 65 €. 55 TRIBUNA OVEST €. 99 €. 63 €. 40 €. 40 €. 20 TRIBUNA EST €. 63 €. 45 €. 30 €. 25

Ridotto: per donne, over 65, ragazzi/e dai 10 ai 15 anni, studenti universitari (unicamente nei punti vendita esibendo il badge universitario);

Ridotto U10: per tutti coloro che non hanno ancora compiuto 10 anni;

Ridotto Fedeltà: per tutti coloro presenti in trasferta nei playoff 2021/2022 a Catanzaro e/o Palermo. Per accedere a questa tariffa speciale bisognerà richiedere un codice di sblocco all’ufficio biglietteria inviando una mail a biglietteria@padovacalcio.it;

Ridotto Exclusive: per tutti i tesserati delle giovanili del Calcio Padova e società gemellate. Abbonamento sottoscrivibile in sede previo appuntamento inviando una mail a biglietteria@padovacalcio.it o telefonando al 3291058424.

Biglietti

TARIFFE STAGIONALI BIGLIETTI: