Calcio Padova, al via la campagna abbonamenti per il girone di ritorno

Serie C

Serie C Girone A

La società Calcio Padova comunica che, a partire dalle ore 10 di martedì 22 novembre, sarà possibile sottoscrivere il pacchetto per le restanti 10 gare casalinghe di campionato.

Due fasi

Anche questa volta la campagna abbonamenti sarà divisa in 2 distinte fasi:

Prima fase PRELAZIONE dalle ore 10:00 del 22 novembre, fino alle ore 23:59 del 30 novembre. Questa prima fase è dedicata a tutti coloro che hanno sottoscritto il primo pacchetto di 9 gare, che potranno quindi confermare il proprio posto. Anche stavolta la società ha deciso di premiare la fedeltà dei propri tifosi, eliminando la tariffa intera e andando a creare una tariffa scontata per tutti i possessori di Calcio Padova Card sottoscritte entro il 31 ottobre 2022 (le altre card sono comunque valide per caricare l’abbonamento, ma non danno diritto di accedere alla tariffa “Calcio Padova Card”).

Seconda fase VENDITA LIBERA dalle ore 16:00 del 01 dicembre, fino alle ore 23:59 del 15 dicembre. Questa fase è invece dedicata a tutti coloro che decideranno di sottoscrivere l’abbonamento per la prima volta in questa stagione.

Modalità di sottoscrizione

Se sei in possesso della CALCIO PADOVA CARD, puoi scegliere la modalità “DIGITALE” che ti permette di caricare l’abbonamento direttamente nella tua tessera. La Card deve essere sottoscritta prima dell’abbonamento. La modalità “TRADIZIONALE” invece, non necessita di alcuna tessera, l’abbonamento viene infatti stampato direttamente su foglio in formato A4.

Dove

L’abbonamento potrà essere sottoscritto via web al seguente link https://padovacalcio.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket, consulta l’apposita sezione per trovare quello più vicino https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv.

Prezzi prelazione

I prezzi della prelazione (alle tariffe vanno applicati diritti di prevendita e commissioni):

SETTORE INTERO RIDOTTO

PADOVA CARD RIDOTTO U15 POLTRONE BIANCOSCUDATE €. 200 €. 195 €. 30 POLTRONE VECCHIE GLORIE €. 110 €. 100 €. 30 TRIBUNA OVEST €. 70 €. 65 €. 25 TRIBUNA EST €. 50 €. 45 €. 25 Ridotto Calcio Padova Card: tariffa valida esclusivamente per chi è in possesso della Calcio Padova Card al 31/10/2022 (altre card del Calcio Padova eventualmente attive, saranno valide per caricare l’abbonamento ma non per usufruire della tariffa);

Ridotto U15: per chi non ha ancora compiuto 15 anni;

Prezzi vendita libera

I prezzi della seconda fase di vendita libera (alle tariffe vanno applicati diritti di prevendita e commissioni):

SETTORE INTERO RIDOTTO RIDOTTO

PADOVA CARD RIDOTTO U15 POLTRONE BIANCOSCUDATE €. 280 €. 200 €. 195 €. 30 POLTRONE VECCHIE GLORIE €. 150 €. 110 €. 100 €. 30 TRIBUNA OVEST €. 110 €. 70 €. 65 €. 25 TRIBUNA EST €. 70 €. 50 €. 45 €. 25 Ridotto Calcio Padova Card: tariffa valida esclusivamente per chi è in possesso della Calcio Padova Card al 31/10/2022 (altre card del Calcio Padova eventualmente attive, saranno valide per caricare l’abbonamento ma non per usufruire della tariffa);

Ridotto: over 65, donne, studenti universitari (solo nei punti vendita previa presentazione del badge);

Ridotto U15: per chi non ha ancora compiuto 15 anni;

Prezzi biglietti

I prezzi stagionali dei biglietti

PARTITE 1^ FASCIA

SETTORE WEB E PUNTI VENDITA

INTERO

WEB E PUNTI VENDITA RIDOTTO WEB E PUNTI VENDITA U15 BOTTEGHINO STADIO

POLTRONE PREMIUM 1910 €. 70 No ridotto No ridotto €. 70 POLTRONE BIANCOSCUDATE €. 35 €. 30 €. 5 €. 35 POLTRONE VECCHIE GLORIE €. 25 €. 20 €. 5 €. 30 TRIBUNA OVEST €. 20 €. 16 €. 5 €. 25 TRIBUNA EST €. 13 €. 10 €. 5 €. 20

PARTITE 2^ FASCIA

SETTORE WEB E PUNTI VENDITA

INTERO

WEB E PUNTI VENDITA RIDOTTO WEB E PUNTI VENDITA U15 BOTTEGHINO STADIO

POLTRONE PREMIUM 1910 €. 50 No ridotto No ridotto €. 50 POLTRONE BIANCOSCUDATE €. 30 €. 25 €. 5 €. 30 POLTRONE VECCHIE GLORIE €. 20 €. 15 €. 5 €. 25 TRIBUNA OVEST €. 14 €. 12 €. 5 €. 20 TRIBUNA EST €. 10 €. 7 €. 5 €. 15

I bambini sotto i 5 anni entrano gratuitamente. Per richiedere il titolo di accesso, si prega di inviare una mail a biglietteria@padovacalcio.it allegando il titolo di accesso dell’adulto accompagnatore ed indicando i dati anagrafici dell’under 5.