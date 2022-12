Calcio, per il Padova è ancora notte fonda: sconfitta anche a Lecco

Nessun riscatto per il Padova: dopo il ko in Coppa Italia arriva anche quello in campionato, con i Biancoscudati che perdono 2-1 contro il Lecco nella sfida valevole per la diciottesima giornata del girone A di serie C.

La cronaca

Pronti via, e i padroni di casa si portano subito in vantaggio: bastano quattro minuti a Ilari per trovare l'eurogol del giorno con una semirovesciata dal limite che non lascia scampo a Donnarumma. Lo stesso Ilari al 18esimo ha sul destro la palla del raddoppio, ma trova sulla sua strada Belli, che salva sulla linea la conclusione a botta sicura. Il Padova rialza la testa, e trova con un pizzico di fortuna il pareggio al minuto 29: Cretella serve Liguori sul secondo palo, e il primo ad "avventarsi" di testa è l'ex di turno Zambataro, che di ginocchio mette nella propria porta. Nella ripresa, dopo una prima fase di studio, sono ancora i padroni di casa a tornare avanti dopo dieci minuti grazie a capitan Giudici, che lascia partire una bordata di destro su cui nulla può Donnarumma. Per vedere una timida reazione del Padova bisogna aspettare la mezz'ora, quando l'altro ex Vasic sfiora la traversa con un destro dalla distanza, e la girandola di cambi non basta ai Biancoscudati per evitare l'ennesimo ko.