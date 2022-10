Calcio, big match serale per il Padova: all'Euganeo arriva la FeralpiSalò

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa Calcio Padova

Si accendono i fari dello stadio Euganeo per il "monday night" di serie C: oggi, lunedì 3 ottobre, alle ore 20.30 palla al centro per Padova-FeralpiSalò, posticipo della sesta giornata del girone A.

Posticipo

Una sfida di alta classifica, visto che entrambe le squadre occupano la seconda posizione con 12 punti: qualora i Biancoscudati riuscissero a centrare la quinta vittoria consecutiva balzerebbero da soli in vetta, sopravanzando di una lunghezza il Novara, attuale capolista a quota 14. Per la gara odierna Bruno Caneo, allenatore del Padova, punta tutto sul 3-4-2-1 con Liguori e Piovanello alle spalle di Ceravolo. Previsti all'Euganeo 3.500 spettatori: la partita sarà trasmessa in diretta su RaiSport (canale 58 del digitale terrestre) ed ElevenSport.

I convocati

I convocati del Calcio Padova: