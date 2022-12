Calcio, la cura-Torrente non basta: il Padova pareggia 1-1 con il Mantova

Tanta sfortuna, e un solo punto: il Padova pareggia 1-1 contro il Mantova tra le mura amiche dell'Euganeo nella sfida valevole per la 19esima e ultima giornata d'andata del girone A di serie C, che ha visto mister Torrente esordire sulla panchina biancoscudata.

La cronaca

Dopo dodici minuti il Mantova passa in vantaggio: l'arbitro Catanoso assegna un calcio di rigore per fallo di Liguori su Guccione, ed è lo stesso attaccante virgiliano a gonfiare la rete dagli undici metri. Dopo due giri di lancette ecco il pareggio biancoscudato: calcio di punizione dalla destra, la palla arriva in zona Ceravolo ma viene deviata prima da Guccione e quindi da Iotti, finendo in rete. Inizia quindi la sagra dei legni: prima Guccione prende l'incrocio dei pali con una punizione dai 30 metri, e quindi tocca a Dezi cogliere la traversa direttamente da calcio d'angolo. Nella ripresa la sfortuna si accanisce ancora: dopo due minuti il Padova nella stessa azione prende un palo con De Marchi e la traversa con Valentini, e al quarto d'ora il tentativo di Curcio sugli sviluppi di un calcio d'angolo termina dopo una deviazione sempre sulla traversa. Il forcing finale dei biancoscudati non ha portato alla vittoria, con il Mantova che porta così a casa un punto,