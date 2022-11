Calcio, il Padova non esce dalla crisi: sconfitta immeritata in casa contro il Renate

Assolutamente immeritata: sconfitta casalinga per il Padova, che perde 0-1 con il Renate dopo aver giocato tutto il secondo tempo in dieci uomini e aver colpito due montanti.

La cronaca

Ottima partenza del Padova, con Dezi che dopo cinque minuti costringe Drago al miracolo per mettere la palla in angolo. Al quarto d'ora l'ex Baldassin gonfia la rete per il Renate, ma l'arbitro annulla per fallo di mano. I Biancoscudati non si scompongono, e al ventesimo vanno nuovamente vicino al vantaggio con Ceravolo, che trova sulla sua strada ancora Drago. Il finale di frazione è da shock per il Padova: l'arbitro Giaccaglia di Jesi espelle prima Dezi per doppia ammonizione e poi Caneo per proteste. Nonostante ciò sono i biancoscudati a tenere il pallino del gioco anche nella ripresa, prendendo prima un palo con Germano e quindi la traversa con Valentini. La beffa al 78esimo: cross di Ermacora, Valentini cicca la palla e Baldassin insacca di coscia, regalando i tre punti ai lombardi.