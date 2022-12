Calcio, il Padova torna a vincere: Vasic e Liguori regalano i tre punti

Un raggio di sole dopo tanta pioggia: il Padova torna a vincere, battendo 2-1 il Trento nella sfida valevole per la 17esima giornata del girone A del campionato di serie C.

La cronaca

Prima mezz'ora avara di emozioni, tanto che la prima vera occasione coincide anche con il vantaggio dei biancoscudati: calcio di punizione dalla destra di Dezi, la palla arriva sul secondo palo a Vasic, che di destro non lascia scampo al figlio d'arte Marchegiani. Il Trento non solo fatica a reagire, ma nel finale della prima frazione vede l'arbitro mandare sotto la doccia Belcastro per doppia ammonizione. Nella ripresa il Padova cerca subito il raddoppio mentre gli ospiti provano a fare male in contropiede, ma entrambe le difese fanno buona guardia. In zona Cesarini i biancoscudati trovano il raddoppio con un preciso sinistro di Liguori, mentre il Trento accorcia le distanze con Saporetti al terzo minuto di recupero senza riuscire ad acciuffare il pareggio.