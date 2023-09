Campodarsego, Alberto Briaschi: «Atletico Castegnato squadra organizzata, gara molto complicata»

Prima trasferta della stagione per il Campodarsego, che domenica, alle 15, sarà di scena nel Bresciano, in casa dell’Atletico Castegnato. Alla vigilia del match contro i lombardi è il direttore sportivo Alberto Briaschi a parlare. «Sicuramente troveremo un Campodarsego agguerrito», le prime parole del ds. «Ci siamo allenati bene e siamo pronti per la prima difficile trasferta. Certamente vincere ci fornisce grossi stimoli. La mentalità dell’allenatore che sta imprimendo alla squadra è provare a vincere tutte le partite. Questo è uno stimolo importante per i ragazzi e deve essere sempre così. La squadra in settimana ha preparato la gara in funzione della squadra avversaria, quindi i vari moduli che potremmo trovare nel bresciano». Il Campodarsego contro il Castegnato potrà contare anche su un nuovo rinforzo, quello di Bajic. «É a disposizione. Chiaramente non è ancora pronto al 100% a livello fisico, però farà parte della spedizione». Con l’Atletico Castegnato Briaschi si attende una gara complicata, «perché affrontiamo una squadra organizzata, che gioca un calcio propositivo, sanno quello che si deve fare, quindi sarà una gara molto complicata. Cercheremo di usare le nostre armi per fare nostra la partita». Anche domani i biancorossi metteranno in vetrina i propri giovani, quella “Cantera” sempre più risorsa del club. «Credo che il settore giovanile del Campodarsego sia un settore giovanile importante. Abbiamo già molti giovani in prima squadra e continueremo a portare su ragazzi, questo è certo».