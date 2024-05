Campodarsego, al via l'era Bergamaschi alla direzione sportiva

Dopo l'addio di mister Masitto, approdato alla Luparense, scossa a Campodarsego, con l'annuncio del nuovo ds della prima squadra. Si tratta di Mattia Bergamaschi, ex dirigente dell'Ambrosiana, squadra militante in Eccellenza in questa stagione dopo anni in Serie D. Dopo 13 anni come ds dell’Ambrosiana, Bergamaschi abbraccia la sfida biancorossa, conscio di essere chiamato ad un percorso importante dietro la scrivania e chissà, essere il regista della squadra che vincerà il prossimo girone C di Serie D? Dopo 2 anni vincenti ai playoff, dalle parti del Gabbiano c'è voglia di alzare l'asticella. Così il presidente Pagin sul nuovo arrivo alla direzione sportiva della squadra: «Ci siamo trovati sabato e c’è stata subito l’intesa. Mi ha ben impressionato sia come persona, che come conoscitore di calcio. Credo possa essere la persona ideale per portare avanti il progetto del Campodarsego basato molto sul lancio dei giovani talenti. Si tratta di un lavoro iniziato nel settore giovanile, che in questi anni ha portato avanti molto bene in prima squadra l’allenatore Cristiano Masitto. Con noi Masitto ha fatto molto bene, portandoci a vincere per due anni consecutivi i playoff. Sono certo che con il nuovo direttore sportivo porteremo avanti al meglio il suo lavoro. Ora ci prendiamo una decina di giorni per scegliere con Bergamaschi il nuovo allenatore. L’obiettivo è poi quello di confermare gran parte della rosa attuale, dalla quale ripartire per disputare l’anno prossimo un campionato ambizioso, che sarà comunque sempre basata sui giovani».

I rumors di mercato danno quasi per certa la promozione di Bedin dalla Juniores ai grandi, ma non sono da escludere le candidature di un altro ex Padova come Zecchin oltre a nomi a sorpresa sul taccuino del dirigente veronese.