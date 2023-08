Campodarsego, c'è bomber Chinellato per mister Masitto

Habemus bomber in casa Campodarsego. Dopo un lungo inseguimento, durato almeno due mesi e mezzo, la squadra biancorossa mette le mani sulla punta tanto richiesta da mister Masitto. Si tratta di Matteo Chinellato, proveniente dalla Sambenedettese e con più di 300 presenze tra i professionisti. Una carriera infinita quella del canterano veneziano, classe 1991, reduce da una stagione complessa alla Sambenedettese. Dopo un avvio folgorante, 3 reti in sole 7 presenze, è scomparso dai radar della squadra marchigiana. Arriva al Gabbiano con grande voglia di rivalsa e se tirato a lucido può essere un vero fattore per la squadra biancorossa.

Esattamente come Assane Mboup, anche lui reduce da una "non-stagione" in quel di Luparense, a causa di un grave infortunio al ginocchio. Come per Chinellato, se calibrato e messo in forma, Mboup è uno dei primi 5 centrali del girone C. Due orofili di esperienza e qualità che vanno ad arricchire la rosa del Campodarsego Calcio per la nuova stagione sportiva e che portano il nome del ds Briaschi, bravo e capace di chiudere al meglio due trattative molto complesse.