Campodarsego, il bunker difensivo si rinforza con Battilana e Roverato

Dopo Mboup, il reparto difensivo del Campodarsego continua a prendere forma con gli arrivi ufficiali di Tommaso Battilana e Nicolò Roverato. Il primo ha già debuttato dall'inizio contro il Padova nell'amichevole di domenica pomeriggio ed ha subito dimostrato grandissima gamba sulla fascia destra della difesa. Terzino moderno, classe 2005, di lui si parla un gran bene dal punto di vista offensivo e della corsa. Da sgrezzare difensivamente, ma in questo senso è notorio il lavoro di Masitto sulla linea difensiva in pre campionato, quindi ha tutto il tempo Battilana per mettersi alla medesima pagina dei suoi compagni. Roverato, invece, è un giocatore in grado di disimpegnarsi tanto come terzino, quanto come centrale. Reduce da una discreta annata a Caldiero, il nativo proprio di Campodarsego punta a riscattarsi in casa.

Su entrambi ci crede ciecamente il direttore sportivo Alberto Briaschi: «Battilana è un terzino destro che mi piace perché ha un modo di gioco lineare, nel senso che bada al sodo senza fare magari grandi cose ma neanche stupidaggini. Roverato è un difensore centrale strutturato fisicamente (188 cm), che nasce calcisticamente come terzino però gioca come centrale e lo prendiamo proprio per ricoprire questo ruolo nel quale siamo sicuri che ci possa dare una mano. Con queste due operazioni il mercato è a posto in linea di massima, fermo restando che monitoriamo sempre la situazione».

Con gli acquisti di Battilana e Roverato continua la rivoluzione di Briaschi. Sono ben sette gli acquisti eseguiti dall'ex direttore sportivo, tra le altre, di Luparense e Treviso. 3 difensori (Mboup e i due nuovi descritti qui sopra, 2 centrocampisti (Casella e Gerevini, in gol contro il Padova) e 2 punte (l'hombre del partido di domenica, Chinellato, e lo sgusciante Coulibaly). Sarà anche un cantiero aperto, ma questo nuovo Campodarsego - anche quest'anno - darà filo da torcere a chiunque nel girone C del campionato di Serie D.