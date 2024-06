Calciomercato Campodarsego, ecco "mister 50 gol" Emanuel Valenta per l'attacco di Bedin

Chiamatelo mister 50+ o machine gol. Dopo l'exploit con gli enfant terribles, al secolo Pavanello e Cupani, il nuovo Campodarsego di Pagin, molto ambizioso e voglioso di fare il salto in avanti, riparte dall'esperienza in attacco con Emanuel Valenta dal Chions. Trent'anni il prossimo 12 agosto, l'ex centravanti di Olginatese, Villafranca Veronese, Brianza Olginatese, ha trascorso le ultime 4 stagioni in Friuli, tre consecutive in doppia cifra.

In particolare nelle ultime due Valenta ha raccolto numeri straordinari con 39 in Eccellenza e 13 in D tra campionato e Coppa Italia. Insomma per Bedin un profilo di grande spessore, una sorta di biglietto da visita del ds Mattia Bergamaschi, che lo conosce molto bene per averlo affrontato spesso in questi ultimi anni: «Un gran colpo perché è un attaccante che garantisce gol. Il suo ruolo? La seconda punta. É sempre stato la nostra prima scelta»