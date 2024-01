Campodarsego, calciomercato: il 2005 Pavanello è la nuova torre del Pisa

Un talento padovano spicca il volo verso il calcio dei grandi. Nelle ultime ore è stato definito ufficialmente l'acquisto del baby bomber del Campodarsego, Andrea Pavanello, da parte del Pisa di mister Aquilani. Il ragazzo, ex canterano del Padova, continuerà a vestire la maglia biancorossa sino a fine stagione e dal ritiro estivo farà parte del roster della squadra toscana. La sua cessione è stata formalizzata nella giornata di venerdì 19 gennaio 2024, per l'ovvia soddisfazione del presidente Pagin e del tecnico Masitto, insieme al responsabile del settore giovanile Maurizio Bedin, tra i mentori del classe 2005.

Già 6 gol in campionato, Pavanello è una punta molto strutturata fisicamente, forte dei suoi 195 cm d'altezza, in grado di svariare su tutto il fronte offensivo, grazie ad una più che discreta agilità e velocità per la stazza, con la peculiarità di attaccare il primo palo come i cannonieri veraci di una volta. Il Pisa non si è lasciato sfuggire l'occasione e dal giugno prossimo potrà gustarsi il talento del Campodarsego.

«Per noi è motivo di orgoglio aver ceduto ad una società così importante come il Pisa, che si trova a metà classifica in serie B, un giocatore cresciuto nel nostro settore giovanile e che ben si è imposto finora in serie D agli ordini dell’allenatore Masitto», le parole ricche di orgoglio e passione del presidente del Campodarsego, Daniele Pagin. «La cessione di Pavanello al Pisa testimonia l’ottimo lavoro svolto dal nostro settore giovanile e da Maurizio Bedin, responsabile delle giovanili e allenatore della Juniores, con la quale Pavanello ha militato fino all’anno scorso. Siamo anche felici che il ragazzo possa proseguire la stagione fino al termine a Campodarsego. Per noi sarà motivo d’orgoglio valorizzare ancora di più il giocatore, al quale fin da ora tutto lo staff biancorosso augura buona fortuna per la nuova stimolante avventura che intraprenderà nella prossima stagione».