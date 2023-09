Campodarsego, Mattia Cupani: «Mi pongo grandi obiettivi per questa stagione»

Sarà l'anno della maturità per Mattia Cupani? Sembra una domanda inusuale per un 2004, se non fosse che l'attaccante italo-albanese è giunto alla terza stagione in D con il Campodarsego, escludendo un intervallo di 6 mesi tra gennaio e giugno 2022 nella Juniores del Bologna. La rete di domenica fa ben sperare mister Masitto e soprattutto il presidente Pagin, da sempre suo grande estimatore. «Sono molto felice della vittoria e del passaggio del turno in Coppa», riconosce il forte attaccante biancorosso. «Era il primo obiettivo di inizio stagione. Nella ripresa abbiamo messo in campo i principi di gioco che ci chiede ogni giorno mister Masitto e siamo venuti fuori alla distanza. È venuto fuori lo spirito vero del Campodarsego. Iniziare la stagione con una vittoria e un gol vuol dire un bel inizio e pormi grandi obiettivi per il futuro. La rete contro l'Adriese è dedicata alla squadra e alla mia famiglia che mi sostiene sempre».