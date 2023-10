Campodarsego, mister Masitto: «Contento della crescita dei miei, siamo stati coraggiosi»

Una vittoria al momento giusto e nella gara giusta può far sparire le sofferenze dell'ultimo mese senza vittorie? Ascoltando mister Masitto, tecnico del Campodarsego vincitore nel derby contro la Luparense, pare proprio di si: «È stata una bella gara, affascinante, approcciata bene», conferma il tecnico biancorosso. «Siamo contenti per avere sconfitto una squadra forte e per avere dimostrato di essere un gruppo importante. Il calcio è strano: la settimana scorsa abbiamo creato 5 palle gol, concretizzando zero. Contro la Luparense abbiamo finalizzato ai primi due tiri verso lo specchio. Ero contento sette giorni fa dopo il pari, lo sono ancora di più dopo l'affermazione a San Martino di Lupari. Mi piace la crescita dei ragazzi e come stanno interpretando le idee di gioco. La Luparense gioca bene a calcio, con idee importanti, ma noi siamo venuti al Casée per imporre le nostre di idee, andando aggressivi e coraggiosi uomo su uomo. Ho apprezzato lo spirito dei ragazzi e la dedizione in quello che facciamo».