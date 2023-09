Campodarsego, mister Masitto: «La Coppa Italia conta sempre»

Ora si comincia a fare sul serio. Dopo l'ottimo precampionato è tempo di Coppa Italia di serie D. Primo turno ed è subito una sfida tosta, l’Adriese di mister Vecchiato. Si gioca al Gabbiano, in gara secca, a partire dalle ore 15 (arbitra il match Frazza di Schio). In caso di parità al 90’ si passerà direttamente ai calci di rigore. Il Campodarsego è pronto per la nuova stagione, che si annuncia stimolante. «Siamo pronti e abbiamo lavorato bene», riconosce il tecnico Cristiano Masitto. «Ci stiamo conoscendo tutti, siamo una squadra nuova. Saranno le partite ufficiali, come quella con l'Adriese, a dire a che punto siamo. Troveremo un Campodarsego nuovo con altre caratteristiche, altre idee, rispetto a quello dello scorso anno”, aggiunge il tecnico nella conferenza stampa di presentazione del match».

C'è tanta curiosità in casa biancorossa, come conferma l'allenatore giunto alla terza stagione di fila al Gabbiano: «Siamo tutti quanti curiosi di confrontarci con le partite ufficiali, perché è da quello che si vedono le caratteristiche dei giocatori, i pregi e i difetti. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta. Ho a disposizione davvero un buon gruppo. Sono sempre emozionato quando si ricomincia. La Coppa Italia conta sempre, a maggior ragione per una squadra nuova come la nostra. Ci fornisce la temperatura di quelli che siamo, ci teniamo molto e ci tengono i giocatori». L’Adriese sarà il solito osso duro da superare, come conferma Masitto: «L’Adriese è una squadra forte, molto forte. Come ogni anno ha una grande rosa, una squadra costruita sempre per vincere e quindi da questo punto di vista ci aspetta quindi un campionato sempre affascinante, tosto. Dobbiamo sempre avere chiare le idee e lavorare bene».

Flash finale sui gironi di serie D. Domenica prossima, 10 settembre, inizia il campionato: «Bel girone, difficile, un girone che permetterà di valorizzare alcune situazioni da campo importanti, perché ci sono squadre veramente forti, di nome. Quest’anno, rispetto al passato, abbiamo fatto dei passi indietro e ci sono sono almeno 7-8 le compagini prima di noi dal punto di vista del blasone e del budget. Abbiamo una squadra nuova. Bisogna avere del tempo. L’anno scorso partivamo con uno zoccolo duro, un po’ in vantaggio sugli altri. Quest’anno non siamo in vantaggio dal quel punto di vista, però abbiamo un gruppo stuzzicante, che può bruciare le tappe. Sarà un girone interessante. Ci confronteremo con squadre che lavorano assieme da anni, che hanno quindi un punto di vantaggio».