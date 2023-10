Campodarsego, mister Masitto: «Derby bella partita, può aiutarci a crescere»

Quattro partite senza vittorie e la voglia di fare lo sgambetto in casa propria alla Luparense. Mister Masitto, allenatore del Campodarsego, alla vigilia del derby di domenica 15 ottobre al Casée, è pronto ad una sfida che si prospetta tirata e tesa fin dal calcio d'inizio previsto per le ore 15:00. «Abbiamo studiato la Luparense, cercando di prepararci al meglio», esordisce il tecnico biancorosso. «Siamo una squadra nuova, che sta mettendo dentro idee. In un certo senso abbiamo bruciato delle tappe e sono contento di quello che vedo sul campo. Che cosa ci manca? Il gol e la continuità all'interno della partita. Facciamo 3 o 4 occasioni a gara, il gol prima o poi arriverà».

Contro la Luparense, che gara si aspetta? «Sarà una bella sfida, particolare come ogni derby. La Luparense è una buona squadra, allenata bene che ci aiuterà a crescere nel nostro percorso».

Come reputa la formazione di Colletti? «Sono un team importante, negli anni hanno sempre costruito rose per vincere il campionato. Anche loro hanno giocatori strutturati e tecnici, hanno tutto per vincere. Ci confrontiamo con una squadra che può metterci in difficoltà e mettere in mostra i nostri diffetti, così come noi possiamo altrettanto con loro».

Che cosa significa per lei la parola derby? «Noi siamo alla ricerca della vittoria e domenica contro il Monte Prodeco ci è dispiaciuto non portare a casa i 3 punti, nonostante una prestazione maiuscola. Vogliamo giocare una partita maschia, con maggiore velocità di pensiero e veemenza su ogni pallone. Questa gara ci può aiutare da un punto di vista motivazionale».