Campodarsego, pokerissimo alla Villafranchese in amichevole e 3 acquisti per Masitto

Il Campodarsego è ripartito. Tanto dietro la scrivania, quanto sul campo. Partiamo dal mercato, con i tre arrivi di Coulibaly, Casella e Gerevini a compensare le partenze - alquanto singolari - di Seno, Cardore e Secli dei giorni scorsi. Boubacar Coulibaly è una punta classe 2000 proveniente dal Sona, girone B del campionato di Serie D. 185 cm, ama partire dalla fascia sinistra, dove mette in mostra una velocità più che apprezzabile per questi livelli. Reduce da una stagione composta da 36 presenze e appena 2 gol con le maglie di Fossano, Afragolese e infine Sona, è chiamato al riscatto in terra veneta. Un po' come l'esperto Daniele Casella, centrocampista del 1990, reduce dalla Coppa Italia Veneto Eccellenza vinta con il Vigasio nell'ultima stagione. Per lui un passato importante tra Pordenone, San Donà Jesolo, Union Ripa, Treviso, Liventina, Manzanese, Adriese, Dolomiti Bellunesi. Intriga molto l'approdo al Gabbiano di Gianmarco Gerevini, centrocampista classe 1993, proveniente dal Cjarlins Muzane dove ha militato nel campionato appena trascorso. Più di 300 le presenze tra cui Serie C e Serie D, un boost di esperienza necessaria in mezzo al campo dopo le partenze di Alluci, Buratto e Guitto.

Andando sul campo, il debutto in amichevole della squadra di Masitto è stato più che positivo, con il 5 a 2 rifilato alla Villafranchese di mister Guerra, futura protagonista del girone C del campionato Promozione. In bella mostra il classe 2005 Pavanello, autore del primo e quarto gol biancorosso, e il solito Diarrassouba, protagonista della terza rete del Campo oltre all'assist della rete d'apertura di Pavanello. Di Duse e Prevedello le marcature del Campodarsego, mentre per la Villafranchese (che aveva pareggiato inizialmente la rete di Pavanello) doppietta di Spessato, apparso già in forma campionato.