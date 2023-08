Campodarsego, il post Tonicello ha il nome di Alberto Briaschi

Dopo dieci giorni complessi in quel di Campodarsego, ecco l'annuncio del nuovo direttore sportivo biancorosso, Alberto Briaschi. Per l'ex Luparense e Treviso, tra le altre, una bella occasione di ripartire, dopo le inaspettate - ma comprensibili - dimissioni di Roberto Tonicello per occuparsi da ancora più vicino alle problematiche della sua azienda dopo le calamità naturali che hanno colpito il Veneto,e in particolare la Riviera del Brenta, nelle scorse settimane.

Per Briaschi subito tanto lavoro da fare su tanti fronti. Da un lato, l'obiettivo di sfoltire una rosa molto numerosa composta da 12 under e 12 over. In questo senso stupisce fino ad un certo punto la partenza in direzione Bassano di uno dei Tonicello's boys, la punta Federico Secli ex Pordenone, mentre dal prestito all'Albignasego in Eccellenza è rientrato il talentuoso 2005 Pavanello, protagonista con più di 20 reti con l'under 19 biancorossa finalista nazionale di categoria. Proprio il dossier attaccante sarà il primo banco di prova per Briaschi. Riuscirà a trovare il giocatore tanto richiesto e desiderato da mister Masitto? Di certo il benvenuto del presidente Pagin è di buon auspicio per il nuovo dirigente del Campodarsego: «Conosco Alberto da tanti anni e ho sempre cercato di portarlo al Campodarsego. Sono davvero felice che abbia accettato la mia proposta. Il nuovo Direttore già da oggi si metterà al lavoro collaborando con tutto lo staff tecnico e portando tutto il suo bagaglio di competenze, serietà e professionalità».