Campodarsego, presidente Pagin: «Masitto? Sa lui cosa deve fare»

Il Campodarsego si conferma una grande realtà del calcio dilettantistico nazionale e con il secondo successo di fila ai playoff certifica il presidente Daniele Pagin come il più vincente della storia biancorossa e sicuramente tra i più performanti dell'intero panorama: «Era un po’ un traguardo annunciato», ha dichiarato al sito ufficiale del Campodarsego. «Ad inizio stagione avevo posto come obiettivo la qualificazione ai playoff e playoff sono stati. Una volta centrati abbiamo portato a termine l’opera vincendoli. La squadra ha dato il massimo, ascoltando mister Masitto e mettendo in pratica tutti i suoi consigli e dettami. I ragazzi hanno lottato fino alla fine e devo dire che con Dolomiti Bellunesi e Bassano, entrambe le gare giocate in trasferta, la squadra ha disputato le due partite più belle dell’anno. Ce ne sono state altre di belle durante la stagione, ma queste avevano un sapore e valore diverso. Devo fare i complimenti al mister, ai ragazzi, allo staff intero e anche ai nostri tifosi che ci sono stati accanto in questo atto finale. A Bassano c’erano un centinaio di supporter che si sono fatti sentire e hanno incitato i ragazzi».

La vittoria ai playoff si aggiunge ad un albo d'oro ricco, con la vittoria del Girone C che resta pietra miliare dell'epoca Pagin a Campodarsego. Esattamente come 4 anni fa, la società biancorossa non spingerà per il ripescaggio tra i professionisti per i soliti motivi di impiantistica: «Il Comune non vuole investire e quindi ci godiamo questo risultato e basta. Abbiamo vinto un campionato, la Coppa Italia, molte volte i playoff. In 9 anni di serie D credo che il Campodarsego sia la squadra più costante e più di vertice nei vari gironi. Tutto questo è il frutto di un lavoro importante, fatto di tanta programmazione».

Il secondo successo consecutivo ai playoff arriva nell’anno del cinquantesimo anniversario di fondazione della società. «Sono qui da 18 anni, sono colui che è rimasto più a lungo alla guida del Campodarsego. Siamo partiti che eravamo in Prima Categoria e ora siamo qui a festeggiare ancora una volta il successo nei playoff di serie D. Dobbiamo ora tenere i piedi per terra e non esaltarci, consapevoli che ora sarà il momento di progettare la nuova stagione».

Inevitabile la parentesi su Masitto, cortegiatissimo dalla Luparense di Zarattini, che proprio nella serata di lunedì ha ufficializzato il ritorno di Briaschi a San Martino di Lupari e reduce dall'esperienza in quest'annata a Campodarsego. «Tutti mi chiedono se il mister andrà via. Sa lui cosa deve fare. Da parte mia mi sento di dire che tra me e lui c’è un ottimo rapporto. Ci sono state posizioni diverse magari qualche settimana fa in merito ad una situazione interna alla società, ma tra me e lui c’è stima reciproca. Ieri sera abbiamo parlato assieme del futuro del Campodarsego e tra stasera e domani ci troveremo per cercare un’intesa e quindi proseguire assieme il nostro percorso. Se così sarà sarò felicissimo. Se non si troverà un’intesa ringrazieremo comunque il mister per quanto dato a questa società. L’idea è di confermare lo staff e di trovare ora un direttore sportivo che possa organizzare la nuova stagione».