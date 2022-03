Campodarsego, Rappr. Serie D: niente da fare per Prevedello, fuori dalla Viareggio Cup

Il sogno della Rappresentativa Serie D si infrange agli ottavi di finale contro il Bologna, abile a sfruttare al massmo le occasioni a disposizione e conquistando l'accesso ai quarti di finale della 72^ edizione della Viareggio Cup, con un netto 4 a 0. Allo stadio “Necchi-Balloni” di Forte dei Marmi (Lu), i felsinei vanno a segno all’11’ del primo tempo con Mazia, al 53' con Schiavoni, e poi è nuovamente Mazia a salire in cattedra siglando il suo secondo e terzo gol di giornata al 59' su girore e all'80'.

Per Mattias Prevedello quarantacinque minuti in campo e al 6’ una buona occasione per portare in vantaggio i suoi, ma viene contrastato in extremis un istante prima del tiro a botta sicura. Per l'attaccante del Campodarsego, anche un cartellino giallo.

Di seguito il tabellino della gara del "Necchi-Balloni":

BOLOGNA - RAPPRESENTATIVA SERIE D 4-0

Bologna: (4-3-1-2) Franzini; Arnofoli, Mercier, Crociati (38’st Di Turi), Panzacchi; Schiavoni (22’st Owusu), Maltoni Cap. (38’st Zaffi), Corsi (1’st Casadei); Dimitrijevic (28’st Mendes Antinoro); Mazia (38’st D’Almeida), Anatriello. A disp: Raffaelli, D’Agostino, Omoregie. All: Magnani

Rappresentativa Serie D: (3-5-2) Semprini; Mesisca (12’st Sangiorgio), Lucentini, Vespa; Raucci (22’st Fancelli), Borghesan Cap. (12’st Menchinelli), Piazza (35’st De Min), De Crescenzo (22’st Murtas), Lorenzini; Prevedello (1’st Bevilacqua), Gyimah. A disp: Virano, Morlando, Berna, Sansò, Guidobaldi, Aceti, Mengani. All: Giannichedda

Arbitro: Matteo Martini di Arezzo

Assistenti di linea: Stefano Rizzo di Prato e Andrea Venturi di Arezzo

Marcatori: 11’, 59' rig., 80' Mazia, 53' Schiavoni

Ammoniti: Anatriello, Mercier, Prevedello

Recupero: 0’; 4’