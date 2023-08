Campodarsego, un altro rinforzo in avanti per mister Masitto, con Sylla dalla Pianese

Altro innesto di spessore nel mercato per il Campodarsego. Ad approdare alla corte di mister Masitto è l'ala sinistra e seconda punta, classe 2000, Fode Sylla proveniente dalla Pianense. Un profilo decisamente intrigante per potenzialità tecniche e fisiche, dal passo svelto e la falcata molto ampia. Non sarà un fac-simile di Diarrassouba, ma ci va molto vicino per versatilità.

Nonostante la giovane età, 23 anni da compiere il 19 dicembre, il senegalese vanta molta esperienza in categoria, con ben 126 presenze e 19 gol tra Lama, Bastia, Trestina, Pistoiese, Ravenna, Gavorrano e Città di Castello.

Ottavo acquisto da parte del ds Alberto Briaschi, che da quando si è insidiato al posto del dimissionario Tonicello non sta lasciando nulla al caso per donare a Masitto una rosa profonda in vista dell'esordio di domenica 3 settembre in Coppa Italia al Gabbiano contro l'Adriese.