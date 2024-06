Campodarsego, uno stadio per la C e l’ex leggenda del Padova Gabrieli in Juniores

Daniele Pagin alza la posta e raddoppia. In attesa dell’ufficializzazione del nuovo tecnico, con Maurizio Bedin in pole per l’incarico, a Campodarsego si aprono grandi margini di manovra per il rifacimento dello stadio Gabbiano. Finalmente la società biancorossa dal 2025 potrà disporre di un impianto rinnovato e pronto per disputare il campionato di Serie C. Raggiante il presidente Pagin: «Stimo definendo i dettagli con il Comune per rinnocare la convenzione che scade a novembre. Nel nuovo accordo sarà inserità la realizzazione del nuovo stadio. Ora spetterà al Comune portare avanti la questione formalmente. Con il via libera, siamo pronti a partire subito. Se i lavori inizieranno prima del termine della prossima stagione, siamo pronti a traslocare ad Abano, allo Stadio delle Terme». La conferma arriva anche il sindaco di Campodarsego, dalle colonne del Mattino di Padova: «Sono cinque anni che abbiamo sul piatto una proposta di accordo tra pubblico e privato, con quest'ultimo che si impegni a fare i lavori a proprie spese e poi noi come Comune pronti a restituire un po' alla volta i soldi investiti. Ci siamo incontrati con il presidente Daniele Pagin e sono contento che abbia capito che questa sia l'unica soluzione percorribile per poter avere un impianto nuovo».

Tradotto? Il presidente Pagin avrà la cessione in comodato d'usodello stadio Gabbiano per 9 anni. Sempre il primo cittadino del paese dell'Alta Padovana: «L'attuale convenzione scadrà a fine anno e quindi negli accordi sul rinnovo stiamo lavorando su una soluzione che porti al rinnovamento dell'impianto». Le strade percorribili sono due: la prima è la ristrutturazione dell'attuale campo da gioco, con la sostituzione delle tribune esistenti con una gradinata centrale coperta da 1.000 posti e la posa di una curva per gli ospiti da 250, con il progetto di allargare il campo. La seconda opzione, che il sindaco Gallo reputa più veloce, è quella di andare a lavorare sul campo sintetico limitrofo e utilizzato per gli allenamenti della prima squadra e della juniores, ponendo in quella zona le due tribune. Sui costi il sindaco di Campodarsego è chiaro: «Stiamo parlando di un investimento di un milione e mezzo di euro in entrambi i casi. In pratica il Comune restituirebbe ogni anno 120-150 mila euro all'anno al Campodarsego Calcio. La prossima settimana ci sarà un nuovo incontro con il presidente Pagin, con il quale speriamo di arrivare a rendere l'accordo».

La prima squadra, ma anche il settore giovanile: l'ex leggendario terzino sinistro dell'ultimo Padova in Serie A, Franco Gabrieli, è il nuovo allenatore della formazione Juniores Nazionale biancorossa. «Gabrieli ha fatto molto bene nelle nostre giovanili», sottolinea il ds Mattia Bergamaschi. «Credo che promuoverlo nella Juniores sia una scelta praticamente naturale. Il presidente crede molti negli allenatori del settore giovanile e nella loro qualità. La scelta di affidare a Franco la Juniores va nella direzione di proseguire il progetto che prevede anche ora la scalata di tutti gli altri tecnici delle giovanili. Gabrieli conosce già i ragazzi, quindi chi meglio di lui potrà proseguire il lavoro iniziato in questi anni. L’idea è che la sua squadra abbia lo stesso impianto di gioco della prima squadra, in modo tale da creare una sinergia tra i due gruppi. L’obiettivo è sempre quello di portare più ragazzi possibili tra i grandi».