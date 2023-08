Campodarsego, c'è l'ufficialità del rinnovo di Oneto

La fascia destra difensiva del Campodarsego torna ad avere un padrone. Si tratta di Luca Oneto, nelle ultime due stagioni grande protagonista proprio in maglia biancorossa. Nonostante gli abboccamenti con molte squadre del girone C, e non solo, il terzino genovese ha scelto ancora una volta di proseguire il suo percorso con la maglia del Campodarsego per la terza stagione consecutiva.

Un'ottima notizia per mister Masitto, pronto a riabbracciare uno dei suoi giocatori più rappresentativi di questo ultimo biennio del Campodarsego e metterlo in concorrenza con il giovanissimo Battilana, neo acquisto di questa sessione di mercato.

Oneto ha giocato in carriera con Virtus Entella, Lavagnese, Santarcangelo e Südtirol. Un altro “colpo” messo a segno dal ds Alberto Briaschi, dopo che la precedente direzione sportiva aveva messo in ghiaccio il rinnovo di questo forte interprete della categoria.