Dal Canada (via Phoenix) per tifare Cittadella: l'incredibile storia di Jake Iovine

Galeotto un 2-2 tra Cittadella e Bari della stagione 2017-2018. Doppietta di Bartolomei, mediano di cuore e gol dei granata diretti all'epoca da Venturato «Qualche anno fa sono venuto in Italia per la prima volta. Ho girato per Roma, Venezia e guardando le partite del calcio italiano mi sono imbattuto nei playoff di B del 2018, Cittadella-Bari, terminata 2-2. Mi innamoro della cittadina e della squadra e dopo la finale persa contro il Verona ho fondato "CittaCalcioUsa", uno spazio internet che si occupa in inglese della squadra granata. C'è il blog, live Twitch delle partite, podcast bisettimanale e mi godo ogni partita. Ho tanti follower e in questo modo tanti tifosi del Cittadella mparano l'inglese ascoltando le imprese dei proprio beniamini».

Insomma uno spazio informativo decisamente originale quello fondato dallo studente dell'Arizona State University - Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication: «Come ho detto al presidente Gabrielli per me è un sogno che si realizza essere qui. Il Cittadella è una società unica, ho fatto tanti chilometri per essere qui. Mi è dispiace per il risultato, ma ringrazio il Cittadella per avermi ospitato».

Giocatore preferito? Nemmeno a dirlo: «Baldini oggi, mentre di tutti i tempi ovviamente Iori. La società mi ha regalato una maglia di Branca di questa stagione. Apprezzo tanto anche Kastrati e Pandolfi, Negro e Frare. Quest'ultimo mi ha detto che gli piacciono i Lakers, squadra di basket americano. Il Cittadella negli USA per una preparazione estiva? Magari».

E sul sogno Serie A, Jake sorride: «Ora dobbiamo pensare alla salvezza e poi vediamo. Speriamo di fare i playoff!». Risposta da cittadellese doc!