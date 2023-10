Cassano è quasi magia, Sorensen beffa il Cittadella nel finale

I cambi danno e i cambi tolgono. Si può riassumere così la gara del Cittadella contro Ternana. Sette giorni fa contro il Lecco le sostituzioni hanno regalato 3 punti insperati agli uomini di Gorini, questa volta i cambi hanno reso meno positiva una gara dominata per 70'. Il peccato del Citta? Non avere avuto il cinismo necessario per chiudere la sfida quando la Ternana era alle corde. Alla fine resta un pari amaro, un settimo posto in classifica da non buttare via e tanti rimpianti.

BOTTA E RISPOSTA. I primi 18' di gara al Tombolato sono da luna park. Il Cittadella gioca a viso aperto, con il tridente Cassano, Maistrello e Pittarello decisamente ispirato, e la Ternana ribatte colpo su colpo. Luperini è un'enigma per i granata, abile a spizzare di testa un sacco di palloni sulla trequarti ed andare alla conclusione in area di rigore. Cassano dal canto suo fa capire il motivo per cui Gorini lo ha premiato con la titolarità al 5' colpendo dal limite una traversa che trema ancora nell'Alta Padovana. Sul ribaltamento di fronte Luperini costringe agli straordinari Kastrati e sulla ribattuta dell'umbro Carriero in scivolata tocca la sfera di mano. Dal dischetto Falletti con lo scavetto porta avanti i suoi. Primo gol stagionale per il folletto uruguaiano e per la squadra di Gorini quinto gol subito nei primi 8 minuti del primo tempo. Nemmeno il tempo per piangersi addosso e c'è il pari: Vita inventa uno spunto irresistibile sulla destra e sul primo palo Maistrello, con il piatto destro, rimette apposto i conti. Esultanza iconica dell'ex Renate, che assieme a Carriero, fa rivivere la scena tra Vieri e Del Piero dopo la rete dell'ex ariete dell'Inter negli ottavi di finale dei Mondiali 1998: entrambi seduti con le gambe incrociate a guardarsi negli occhi. Con Maistrello salgono ad otto i marcatori stagionali dei granata, una vera cooperativa del gol. L'intensità, nonostante l'insolito caldo ottobrino, è alta. Al 12' è ancora Maistrello a sfiorare il sorpasso con una rovesciata a fil di palo, Luperini, Falletti e Distefano vengono murati da Kastrati e la difesa granata, infine al 18' Vita scuote la traversa per la seconda volta.

LA MAGIA DI CLAUDIO. Dopo due gol e due traverse nei primi 18', la gara vive una fase di fisologica stanca nella parte centrale del tempo fino al lampo di Cassano al 29'. L'interno collo destro con cui fredda Iannarilli entra di diritto nella galleria dei gol più belli di queste prime giornate di Serie B e per il barese la palma di capocannoniere della squadra insieme a Magrassi a quota 2 reti. Non male per l'ex Primvera, che dopo Lecco sembra proprio averci preso gusto a segnare gol tanto belli quanto importanti. Il sorpasso mette la ali a Branca e soci, che sfiorano il tris con Maistrello (colpo di testa fuori di poco) e Carriero (con un intervento puntuale di Iannarilli) in chisura di tempo ed ancora Maistrello dopo 42 secondi della ripresa (Iannarilli superbo in respinta).

POCO CINISMO. Nella ripresa la gara diventa un trappolone per il Cittadella, incapace di trovare il tris, dando incosciamente coraggio agli umbri. L'ammonizione - evitabile - di Branca costringe Gorini al cambio del capitano granata e la rete del pareggio umbro, dopo un'avvisagli precedente di Dionisi, nasce per un imprecisione proprio del sostituto del leader del Citta. Punizione dalla sinistra, l'area di rigore è un flipper con la palla che balla da una parte all'altra fino all'involontaria deviazione di Danzi sui piedi del neo entrato Sorensen, che con una girata da centravanti fredda Kastrati. Gli ultimi minuti sono un rodeo, con gli uomini di Gorini spaesati che addirittura in mischia rischiano la beffa più atroce. Forse una punizione troppo pesante per il Cittadella, che post sosta è atteso dalla trasferta all'Arena Garibaldi di Pisa contro gli uomini di Aquilani.



Questo il tabellino della gara:

CITTADELLA-TERNANA 2-2

PRIMO TEMPO 2-1

MARCATORI Falletti (T) su rigore all’8 p.t., Maistrello (C) al 10’ p.t., Cassano (C) al 29’ p.t.; Sorensen (T) al 40 s.t.

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6,5; Salvi 6,5, Pavan 6, Angeli 6,5, Carissoni 6,5; Vita 6,5, Branca 6 (dal 28’ s.t. Danzi 5), Carriero 5 (dal 34’ s.t. Mastrantonio s.v.); Cassano 7,5 (dal 18’ s.t. Amatucci 6); Maistrello 7 (dal 28’ s.t. Pandolfi 5,5), Pittarello 6 (dal 19’ s.t. Magrassi 5)

PANCHINA Maniero, Rizza, Mastrantonio, Saggionetto, Kornvig, Tessiore, Pandolfi, Sanogo, Baldini

ALLENATORE Gorini 6

TERNANA (3-5-2)

Iannarilli 6,5; Diakite 6, Capuano 5,5, Celli 5,5; Casasola 5,5 (dal 18’ s.t. Sorensen 6,5), Luperini 6,5 (dal 39’ s.t. Mantovani s.v.), Labojko 5,5 (dal 24’ s.t. Favasuli 5,5), Falletti 6, Corrado 5 (dal 1’ s.t. Pyyhtiä 5,5); Raimondo 5, Distefano 5 (dal 18’ s.t. Dionisi 6,5)

PANCHINA Vitali, Brazao, Alba Ramos, De Boer, Mantovani, Travaglini, Lucchesi

ALLENATORE 6,5



ARBITRO Baroni di Firenze

ASSISTENTI Bindoni-Bitonti

AMMONITI Vita (C), Branca (C), Labojko (T) per gioco scorretto



NOTE paganti 1.064, incasso di euro 6.304; abbonati 1.767, quota di 6.463 euro. Tiri in porta 4 (con due traverse)-5. Tiri fuori 8-12. In fuorigioco 0-0. Angoli 3-4. Recuperi: p.t. 2’, s.t. 6’