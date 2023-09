Carissoni illude il Cittadella, ma alla fine è un buon punto contro il Catanzaro

Succede tutto nel primo tempo e alla fine sulla ruota di Catanzaro esce un pari che fa bene al Cittadella ed accontenta il Catanzaro. Si può riassumere così la gara del Ceravolo, valevole per settima giornata del campionato di Serie BKT. I padroni di casa ci hanno provato un po' di più, ma nemmeno troppo, mentre la squadra di Gorini voleva voltare pagina dopo la debacle contro il Como e ci è riuscita. Alla fine è uscita fuori una partita senza eccessive emozioni e il pareggio è tutto sommato il risultato più giusto per quanto visto in campo.

APPROCCIO PERFETTO. Debutta Angeli (molto bene), riappaiono Salvi e Carriero, rispettivamente in difesa e in mezzo, confermati Cassano e Maistrello dopo i minuti finali contro il Como. Gorini rivoluziona la squadra e dopo cinque reti subite nei primi 8', questa volta Carissoni sblocca il risultato al 3' con una magia dal limite. Prima rete in maglia granata per l'ex Latina, al quinto gol dal 2019-2020 ad oggi. Una marcatura meritata, che per assurdo anestetizza il Citta e regala coraggio al Catanzaro. La squadra di Vivarini, in tribuna per squalifica, sfiora il pari con una voleé di Brighenti al 21' e cinque minuti dopo i calabresi trovano il pari su rigore. Vita stende ingenuamente in area Biasci, dal dischetto si presenta Donnarumma che tira centrale, Kastrati para facilmente, ma è tutto da rifare. I piedi del portiere albanese sono oltre la linea di porta, il Var richiama Ghersini e fa ribattere il rigore. La seconda volta l'ex non sbaglia e manda in visibilio il pubblico del Ceravolo. Nota statistica: per Donnarumma è la quarta gara di fila contro il Citta in cui trova gol o assist. Definirlo bestia nera è riduttivo. Il primo tempo scorre via liscio, senza troppi spaventi. In chiusura di tempo ecco l'occasione per il Citta: calcio da fermo battuto da Branca, colpo di testa di Maistrello, pallone a lato non di molto.



IL RIENTRO DI BALDINI. La ripresa prende un po' di vivacità solo nel finale, dopo l'ottima parata di Kastrati su Iemmello al 67'. In primis c'è l'ingresso in campo di Baldini all'86'. Dopo quasi un anno, ecco il ritorno del 92 granata. Poi c'è ancora Iemmello che si vede murata la conclusione del possibile vantaggio da un ottimo Kastrati e poi sparacchia alto sulla ribattuta. Sempre in chiusura c'è tempo per un tiro strozzato di Stoppa, facile presa del portiere del Citta. Domenica alle 16:15 contro il Lecco dell'ex Crociata ci sono in palio punti salvezza importanti.

Questo il tabellino della sfida del Ceravolo:



CATANZARO-CITTADELLA 1-1

FINE PRIMO TEMPO 1-1

MARCATORI Carissoni (Ci) al 3' p.t., Donnarumma (Ca) su rigore al 26' p.t.

CATANZARO (4-4-2)

Fulignati 6; Katseris 6 (dal 37' s.t. Oliveri s.v.), Scognamillo 5,5, Brighenti 6, Veroli 5,5; Sounas 5,5 (dal 14' s.t. Stoppa 6,5), Ghion 6, Verna 5,5, Vandeputte 6; Donnarumma 6 (dal 14' s.t. Iemmello 5,5), Biasci 6 (dal 27' s.t. D'Andrea 5,5)

PANCHINA Sala, Borrelli, Krastev, Brignola, Pontisso, Belpanno, Krajnc, Ambrosino

ALLENATORE Milani (Vivarini Squalificato) 6



CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6; Salvi 6, Pavan 5,5, Angeli 7, Carissoni 6,5; Vita 6,5 (dal 33' s.t. Tessiore s.v.), Branca 6,5, Carriero 6 (dal 41' s.t. Kornvig s.v.); Cassano 5,5 (dal 9' s.t. Danzi 5,5); Magrassi 5,5 (dal 41' s.t. Baldini s.v.), Maistrello 5,5 (dal 9' s.t. Pittarello 5,5)

PANCHINA Maniero, Mastrantonio, Frare, Saggionetto, Rizza, Giraudo

ALLENATORE Gorini 6

ARBITRO Ghersini di Genova 6

ASSISTENTI Cavallina 6 - Galimberti 6

AMMONITI Salvi (Ci), Branca (Ci), Pittarello (Ci) per gioco scorretto

NOTE Paganti 4339, Abbonati 5008, Incasso 89.000 circa. Tiri in porta 6-2. Tiri fuori 6-6. In fuorigioco 0-0. Angoli 5-2 Recuperi: p.t. 4’, s.t. 5’