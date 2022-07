Calcio, Ronaldo lascia il Padova e si accasa al Vicenza: i tifosi lo accusano di tradimento

Agli occhi dei tifosi rappresenta il peggior tradimento possibile. Perché un conto è trasferirsi in un'altra squadra, e un altro è farlo andando dagli eterni rivali: è destinata a fare discutere a lungo la cessione del regista brasiliano Ronaldo, che lascia il Padova per andare al Vicenza.

Ronaldo

Una notizia che era nell'aria, visto che i biancorossi avevano ormai ingaggiato una sorta di testa a testa con il Catanzaro: erano entrambe disposte a tutto pur di assicurarsi le prestazioni dell'ex capitano biancoscudato, che lascia la città del Santo con 115 presenze e 23 gol all'attivo, ma alla fine a spuntarla è stata la società di Renzo Rosso. Per la rabbia dei tifosi del Padova, che appena ricevuta l'ufficialità del trasferimento si sono sfogati sui social: vero che loro stessi speravano in una cessione dopo l'atto finale a Palermo, quando Ronaldo si fece espellere per una testata, ma la scelta di Vicenza è stata presa male (per usare un eufemismo) tanto che l'epiteto più gentile che i sostenitori hanno riservato nei commenti sul profilo Facebook della società biancoscudata è "traditore".