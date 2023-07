Cittadella, 20 reti nella prima amichevole stagionale a Lavarone, dall'Empoli ecco Rizza

Termina sotto una pioggia di rete la prima sgambata del Cittadella a Lavarone, sede del ritiro granata. La partita (2 tempi da 50’) contro la Polisportiva Alpe Cimbra, team seconda categoria trentina, si è conclusa per 20 a 0 a favore degli uomini di Gorini. Otto reti nel primo tempo, con Maistrello e il neo acquisto Tessiore sugli scudi. Per il primo una poker, mentre l’ex Latina e Triestina subito una doppietta. Sempre nella prima frazione sono andati in gol un altro deb, Pittarello e Mastrantonio. Nella ripresa con la squadra completamente rivoluzionata, sono saliti in cattedra Andrea Magrassi (5 marcature e 1 assist), Enrico Baldini (3 reti ed un assist), Andrea Danzi (2) e Nicola Pavan (1). Da segnalare l’ottima prestazione, una rete e tre passaggi vincenti ai compagni tutti nei secondi 50’, di un altro nuovo arrivo come Lorenzo Carissoni. Mercoledì 26 luglio alle 17.00, si alza l’asticella per il Cittadella: l’avversario sarà il Bozner FC, squadra dell’Eccellenza dell’Alto Adige.

Questo il tabellino della partita:

Cittadella 1T (4-3-1-2): Maniero; Salvi, Angeli, Frare, Giraudo; Carriero (dal 32' p.t. Mastrantonio), Branca, Amatucci; Tessiore; Maistrello, Pittarello

Cittadella 2T (4-3-1-2): Maniero (dal 17' s.t. Veneran); Carissoni, Pavan, Sottini, Felicioli (dal 25' s.t. Mattioli); Vita, Danzi, Mastrantonio (dal 17' s.t. Mastrantonio); Embalo; Magrassi, Baldini

Reti PT: Maistrello al 20', 31', 33', 43', Tessiore su rig. al 37' e al 47', Pittarello al 22', Mastrantonio al 38'

Reti ST: Baldini al 3' 10', 38', Magrassi al 7', 21', 29', 43', 48', Danzi al 18', 24', Carissoni 26', Pavan al 36'

Un test interessante, da prendere comunque con le pinze, visto il periodo. Intanto dal mercato arrivano buone notizie, con il settimo arrivo: Si tratta dell'esterno difensivo sinistro classe 2003, Alessio Rizza dall'Empoli. Nelle prossime 24 ore le firme. Arriverà a titolo definitivo. Rizza è reduce da una stagione in prestito al Piacenza, dove ha raccolto 28 presenze, un gol e due assist. Un altro prospetto giovane per Marchetti, pronto a lasciare partire Gian Filippo Felicioli verso la C.