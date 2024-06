Cittadella: buon 51esimo compleanno con i lavori in corso al Tombolato (FOTO)

Un compleanno speciale per il Cittadella, il 51esimo della storia, con il Tombolato sottosopra e un mercato che ha visto approdare sotto le Mura già tre giocatori a titolo definitivo. Partendo dallo stadio, a distanza di un mese dall'inizio dei lavoro il restyling dell'impianto granata prosegue nell'assoluto rispetto della tabella di marcia.

In primis sono stati creati i solchi intorno al campo per direzionare il nuovo sistema di irrigazione e quello elettrico dell'intera struttura. Per quanto riguarda l'illuminazione il plinto del nuovo pilone su cui si poggerano i fari è già pronto, mentre ora si attende il posizionamento dei tubi e dei cavi sotto il campo. Al momento sul terreno di gioco dove solitamente capitan Branca e compagni danno battaglia c'è soprattutto uno strato di ghiaino drenante prima della sabbia e della posa del manto erboso vero e proprio che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane.

Il 10 luglio a La Spezia ci sarà la presentazione del calendario di Serie B 2024-2025 e il Cittadella ha già chiesto alla Lega B di disputare i due turni iniziali lontano dal Veneto. Con buona probabilità ci sarà la terza giornata del campionato con un infrasettimanale ad agosto e qualora i lavori al Tombolato non terminassero entro i 2 mesi prestabiliti, Gorini e i suoi andranno a giocare a Ferrara la prima gara casalinga della stagione, come indicato nella documentazione condivisa al momento dell'iscrizione del campionato lo scorso 4 giugno. Al momento, meteo permettendo, c'è ottimismo in casa Cittadella di ritrovare il Tombolato nella seconda metà d'agosto pronto all'utilizzo. Esattamente da tempi prestabiliti e presentati a metà maggio.

Intanto sul mercato, con Masciangelo, Tronchin e D'Alessio ufficiali in entrata e il senatore Salvi ufficiosamente riconfermato, è il momento delle uscite. Sull'uscio Giraudo, non rinnovato Danzi, più no che si Saggionetto e Mastrantonio, nel reparto punte c'è fermento. Oltre a Pittarello, sempre corteggiato da squadre di B e C, anche Andrea Magrassi è nel mirino di un club di terza serie: il neo promosso Real Altamura.