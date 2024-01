Cittadella, Alessio Vita: «Mettiamo via la Ternana e torniamo a fare punti contro la Sampdoria»

Una sconfitta amara, ancora lontana dall'essere digerita anche ad ore di distanza. Alessio Vita, capitano del Cittadella a Terni per l'assenza dello squalificato Branca, non fa giri di parole e invita i compagni a rialzare la testa al più presto, partendo dall'ottimo approccio alla sfida del Liberati: «Ho rivisto la partita in pullman e faccio fatica a commentare una gara del genere. », esordisce il sedici granata. «Dopo 10' dovevamo essere almeno sul due a zero. Purtroppo se non sblocchi subito queste gare, poi tutto si complica. Loro hanno trovato il gol al primo tiro, noi siamo stati bravi a rimanere in partita, ma il gol dopo 20'' nella ripresa ci fa capire che sabato al Liberati è stata una giornata storta. Ragionando sugli aspetti positivi posso dire che la squadra ha sempre cercato di rimettere in piedi la sfida, nonostante la giornata di grazia di Gaston Pereiro. Dopo la sua rete è diventata dura. Dispiace, perché avevamo approcciato bene la partita. Avessimo segnato almeno un gol all'inizio, forse la gara sarebbe andata in maniera diverso. Detto questo, bravi loro perché hanno fatto meno errori di noi. Ora dobbiamo mettere via questa sfida e ripartire in settimana. Prima o poi doveva capitare una sconfitta, fermo restando che abbiamo fatto una buona prestazione».

Vedendo i risultati delle altre in alto, c'è rammarico per questa sconfitta? «Si, perché eravamo consci dell'importanza della sfida a Terni. Hanno vinto Palermo e Cremonese, si sono fermate Como e Venezia, questo ci conferma la difficoltà di questa Serie B e che non possiamo dare nulla di scontato».

Nelle ultime trasferte c'è anche un pizzico di sfortuna. Il tuo palo contro il Modena, due rigori sbagliati contro l'Ascoli e due legni a Terni. Sembra la sagra delle occasioni perse. «Questo ci fa capire che la squadra è sul pezzo. Poi capitano giornate come quella di Terni, in cui potevamo fare qualcosa di più».

Come si riparte dopo una sconfitta come quella contro la Ternana? «Esattamente come quando vinci. Dobbiamo mettere via questa gara senza aggiungere altri pensieri, rivolgendo la mente alla prossima sfida. A mio avviso è stata una sconfitta immeritata che lascia amaro in bocca e la consapevolezza che siamo sulla strada giusta».

Gorini nel post gara ha parlato di un Cittadella diverso dal solito. Può avere influito lo schieramento tattico della squadra di Breda? «Con gli esterni larghi e tanti cambi di gioco, forse possiamo andare in difficoltà. Al tempo stesso loro hanno fatto 3 tiri in porta e tre gol, noi no. Noi potevamo fare di più, soprattutto a livello di contrasti. Non credo sia una catastrofe questa sconfitta»

Si è sentita la mancanza di Branca? «È il nostro capitano, un giocatore di personalità e carattere. Danzi credo abbia fatto una buona partita, facendo partire l'azione del pareggio. Abbiamo dimostrato che chi gioca, fa sempre bene. Rivolgiamo il pensiero alla Sampdoria».

A Terni hai indossato la fascia da capitano. «Per me è sempre un onore ed aggiunge un pizzico di responsabilità in più. Siamo un gruppo unito e forte e lo stiamo dimostrando».

E domenica arriva la Sampdoria al Tombolato. «Speriamo di avere uno stadio pieno come contro il Palermo. Giocare davanti a tante persone ti offre maggiori stimoli. Cercheremo con tutte le nostre forze di riprendere il cammino interrotto a Terni»