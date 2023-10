Cittadella, Andrea Magrassi: «Vogliamo sfogare la rabbia accumulata a Pisa già a partire dalla sfida con la Cremonese»

Dopo Empoli ecco Pisa. La Toscana, almeno dal punto di vista personale, porta bene Andrea Magrassi, tornato ad essere in testa alla classifica dei bomber granata con la zampata a tempo quasi scaduto contro gli uomini di Aquilani. Peccato che il gol all'Arena Garibaldi sia servito solo per aumentare la pressione del forcing finale sul Pisa e non portare a casa punti. «Non è mai facile iniziare dopo una una sconfitta», riconosce il bomber granata il giorno dopo la trasferta toscana. «Bisogna metabolizzarla il più in fretta possibile».

Che clima si respira in spogliatoio? «Quando si perde, a prescindere da emozioni e sensazioni personali, c'è il rammarico per i mancati tre punti».

Se la partita fosse durata solo qualche minuto in più... «Vero, forse sarebbe arrivato il pareggio. Negli ultimi dieci minuti abbiamo schiacciato il Pisa, ma il risultato finale ci impone riflessioni sui 90' interi».

Perché avete iniziato ad essere più convinti solo dopo la traversa di Vita, a 16 minuti dalla fine? «Ci è mancato il nostro spirito fin dall'inizio. Siamo mancati nei tempi di pressing in avanti. Il Pisa è forte e se lo lasci giocare ha gente che faceva fino all'altro ieri la serie A e ti punisce».

Quanta differenza tra il Cittadella visto a Pisa e quello bello e spensierato della gara contro la Ternana. «Siamo una squadra che può vincere e perdere contro tutti. Se caliamo in termini di piglio, anche solo di un 10% non siamo più noi e facciamo più fatica. Questo discoroso vale dopo aver perso, ma anche dopo aver vinto. Quando manca il nostro piglio si vede».

E questa B è un campionato che non ammette cali, sei d'accordo? «Si, ma voglio vedere il lato positivo della situazione: possiamo vincere con chiunque».

Restano i rimpianti per non avere iniziato prima a premere la difesa del Pisa. «Se penso che dopo il mio gol al 94' abbiamo avuto un'altra occasione....».

Cosa manca a questo Cittadella per diventare una squadra matura? «Se utilizziamo il nostro atteggiamento, sempre, non ci manca nulla per esserlo. Dobbiamo essere sempre al 100%. Se siamo al 90% non siamo più il Cittadella e possiamo fare fatica contro squadre di qualità. Facciamoci un esame di coscienza: per essere maturi serve essere sempre al 100%».

Personalmente, sei tornato al gol dopo la rete del Marassi. «L'attaccante vive del risultato della squadra e del gol. L'attaccante che fa gol è più sereno e si avvicina a quella quota 100 che ti indicavo prima. Dopo Pisa non si può essere contenti perché non abbiamo portato a casa i punti che speravamo».

Venerdì con la Cremonese è già tempo di fare sul serio, con il primo di tre impegni in una settimana. «Dobbiamo tornare a fare il Cittadella, aggredendo l'avversario durante tutta la gara».

Come si allena la testa dei giocatori? «Pensare il giusto ed andare a 200 all'ora quando ci alleniamo. Vogliamo sfogare la rabbia accumulata a Pisa già a partire dalla sfida con la Cremonese».