Cittadella, ecco l'azzurrino Cassano: «La mia stagione da 6,5. Che rammarico i mancati playoff...»

Con la convocazione in Under 20 con l'Italia di Bollini, Claudio Cassano ha chiuso la sua prima stagione tra i pro. L'accoglienza a casa, a Barletta, è stata delle migliori, tanto che «a casa mi hanno accolto benissimo con un bel riso, patate e cozze a tavola», prima della canonica settimana in vacanza a Formentera. Insomma per il 10 del Cittadella è il momento dei bilanci sull'annata appena conclusa, con un necessario passaggio al recente azzurro indossato: «Sono stati due buoni test in Under 20, soprattutto il primo contro i grandi. Emozione tantissima, ma poi l'intensità, con la palla che gira veloce e tantissimi scatti. Si notano le differenze. Sono riuscito a toccare parecchi palloni e diciamo che ho cercato di farmi notare un po'. Se ho parlato con qualcuno dei "grandi"? Ho salutato Mancini, Cristante e Calafiori. Kastrati non l'ho sentito in questi giorni, ma tra qualche giorno mi risentirò un po' con tutti. Ora mi attende un mesetto di vacanze, ma in realtà non stacco molto perché mi mantengo sempre in allenamento. Il Prof.Redigolo ci ha mandato dei programmi specifici in cui possiamo autogestirci».

Tra un mese si ritorna al lavoro, ma intanto il genietto di Barletta riavvolge il nastro sulla sua stagione condita da 3 reti ed altrettanti assist: «Per essere il primo anno tra i pro penso di meritarmi un 6,5. Nella prima parte ho giocato da 7 e 6- nel girone di ritorno. Il cambio di sistema di gioco mi ha un po' penalizzato, anche se era necessario per sistemare le cose, visto che sono più trequartista o ala. Per le mie caratteristiche il 3-5-2 magari non è il massimo, ma dovevo essere io in grado di adattarmi, questo ci tengo a sottolinearlo. Il mister in questo sistema mi vede sia come mezzala, sia come seconda punta. Nel primo ruolo ci sono maggiori compiti difensivi e forse sono andato in difficoltà proprio per questo motivo. Tra le due posizioni preferisco giocare più avanzato. Chiaro, se tornassimo al rombo sarei molto felice perché come trequarti ho più libertà di muovermi e svariare. Devo migliorare nell'intensità all'interno della partita stessa, bilanciando al meglio la fase difensiva ed offensiva. Il bilancio come gruppo? La salvezza è stata raggiunta, resta il rammarico di non essere andati ai playoff dopo quel girone d'andata. Nessuno si aspettava che arrivassero otto sconfitte di fila tra gennaio e febbraio e da quel momento abbiamo capito che dovevamo guardarci anche un po' dietro. Dopo la gara contro il Palermo guardavo in alto perché stavamo andando benissimo e mi è dispiaciuto per il periodo negativo. Siamo stati bravi a reagire, questo è giusto riconoscercelo».

Chisura sui rapporti con il gruppo: «Con i compagni ho legato molto con Vita, Branca e quelli più giovani come Rizza, Angeli e Tessiore. Ho legato un po' con tutti. I consigli che mi danno i più vecchi? Di divertirmi quando ho il pallone tra i piedi, mi danno tanta fiducia».