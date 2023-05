Novanta minuti per scrivere un'altra pagina di storia

Tra calcoli matematici e pensieri proibiti, il Cittadella, a 180' dal termine, ha il primo matchball per mettere in archivio una salvezza dai contorni leggendari. Dopo la vittoria contro il Benevento, la permanenza in B senza passare dai playout è tutta nelle mani dei ragazzi di Gorini. Mica male, per una squadra che sembrava persa negli abissi della bassa classifica ed ora, dopo 4 punti nelle ultime due, è tornata a galla, con un bel salvagente attorno alla vita e la consapevolezza che per il salvataggio completo manca veramente pochissimo.

Il confine tra gloria e baratro è molto sottile e l'ostacolo è un iceberg: il Südtirol, la squadra rivelazione di questa Serie B, allenata dall'ex Padova Pierpaolo Bisoli. Si, proprio lui, il padre di Dimitri Bisoli, quest'ultimo anima e capitano del Brescia, una delle due rivali dei granata per la corsa playout. Andando oltre i legami famigliari, l'intenzione della banda di Bisoli Senior è una sola: vincere per mettere al riparo, il quarto posto in classifica. Anche se i playoff sono al sicuro, meglio evitare spiacevoli sorpassi sulla bandiera a scacchi ad opera di Parma o Cagliari

La situazione

«Se vinciamo a Bolzano, siamo salvi al 90%». Mister Gorini non si nasconde ed ha ragione. In classifica, i granata si trovano al 15esimo posto, ultimo utile per ottenere la salvezza diretta. Guardando verso l'alto, i granata sono a -2 da Como e Ternana, che si affrontano in riva al lago proprio questa giornata, mentre guardando verso il basso Perticone e compagni hanno accumulato un prezioso +2 sul Cosenza e +3 sul Brescia, attualmente in zona playout. Ancora più cospicuo il vantaggio granata sulle ultime tre della classe Perugia, Spal e Benevento, rispettivamente di +5, +6 e +9.

Il 37esimo turno poi, è un labirinto di incroci pericolossisimi sull'asse playoff-playout. Tre esempi su tutti? Ascoli-Cosenza, Brescia-Pisa e Venezia-Perugia, Spal-Parma.

Focalizziamoci su Cittadella, Cosenza e Brescia, che sembrano le squadre più accreditate per lottare alla permanenza diretta.

Scenario ideale: il Cittadella vince, Cosenza e Brescia pareggiano o addirittura perdono, al Druso il presidente Gabrielli può stappare la bottiglia e festeggiare la permanenza in B nell'anno del cinquantesimo compleanno della società.

Scenario medio-buono: il Cittadella pareggia, il Cosenza anche e il Brescia perde, significa che all'ultima giornata il Cittadella avrà due risultati su tre, cioè conquistare i tre punti contro il Como oppure pareggiare, perché in caso di arrivo a pari punti con i cosentini, al momento la squadra di Gorini ha una migliore differenza reti (-11) rispetto ai Viali boys (-22)

Scenario medio tendente al nuvolo: il Cittadella pareggia, il Cosenza perde, ma il Brescia vince. Calcolatrici alla mano i lombardi si portano a -1 dai granata. Come scritto sopra, serve un'affermazione casalinga al Tombolato sulla squadra di Longo (che senza vittoria contro la Ternana, potrebbe ancora rientrare nei giochi salvezza)

Scenario neutro: con tre vittorie, tre pareggi o tre sconfitte di tutte e 3 in questa penultima giornata, ogni verdetto è rimandato all'ultima giornata, ma occhio ai risultati di Venezia-Perugia e Spal Parma.

Scenario Nero: il Cittadella perde, Cosenza, Brescia, Perugia e Spal vincono. Il Cosenza si porta a +1 sui granata e sui lombardi, mentre gli umbri e i ferraresi accorciano a -2 e -3 sul duo lombardo-veneto. Mantenendo il focus su Cittadella e Brescia, la differenza gol ancora una volta è favorevole alla squadra di Gorini (-11) rispetto a quella di Gastaldello (-21). I granata sono comunque obbligati a vincere contro il Como e attendere notizie da Cosenza-Cagliari, Palermo Brescia e Perugia-Benevento. Se i granata pareggiano l'ultima, il Brescia perde, ma il Perugia vince, occhio alla solita differenza tra gol fatti e subiti: tra padovani e perugini, al momento, la differenza è minima, rispettivamente -11 contro -12

Ve l'abbiamo detto che è un labirinto di combinazioni, vero?

Le probabili formazioni

Südtirol (4-4-2)

Poluzzi; Curto, Masiello, Zaro, Celli; De Col, Tait, Belardinelli, Rover; Mazzocchi, Odogwu

Cittadella (4-3-1-2)

Kastrati; Salvi, Perticone, Pavan, Giraudo; Vita, Branca, Crociata; Antonucci; Ambrosino, Magrassi.

Gorini deve rinunciare a Donnarumma squalificato. Frare ed Asencio non recuperano e pure Embalo non parte per Bolzano



Arbitra Marco Serra della sezione di Torino, coadiuvato dagli assistenti Trinchieri di Milano e Longo di Paola, con quarto uomo Giaccaglia di Jesi. Al Var ci sarà Dionisi de L'Aquila, assistente Var Lombardo di Cinisello Balsamo.

Il resto della giornata

Le gare del 37° turno. Sabato 13 maggio ore 14:00: Ascoli-Cosenza, Brescia-Pisa e Venezia-Perugia, Spal-Parma, Südtirol-Cittadella, Como-Ternana, Benevento-Modena, Bari-Reggina, Cagliari-Palermo. Ore 16:15: Frosinone-Genoa



Classifica: Frosinone 74, Genoa 70 (-1), Bari 62, Südtirol 57, Cagliari 54, Parma 54 (-1), Palermo 48, Reggina 47 (-5), Pisa 46, Venezia 46, Ascoli 46, Modena 45, Ternana 43, Como 43, Cittadella 41, Cosenza 39, Brescia 38, Perugia 36, S.P.A.L 35, Benevento 32

Dove Guardare Sudtirol-Cittadella

Su Sky Sport, Dazn ed Helbiz Live a partire dalle ore 14:00