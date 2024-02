Cittadella, sospiro di sollievo Branca: il giudice sportivo lo squalifica "solo" 2 giornate

Due giornate per Simone Branca, una per Matteo Angeli. Questi sono i verdetti del Giudice Sportivo dopo il rosso diretto per proteste rimediato dal capitano del Cittadella e per il doppio giallo, con conseguente espulsione, per l'ex difensore del Renate. Niente stangata per il leader della mediana granata, tutto nella norma anche per il centrale difensivo del Citta. Al suo posto è pronto a rientrare dal 1' Stefano Negro, assente al Picco di La Spezia proprio per squalifica.

In vista della gara contro il Catanzaro di sabato, oltre a Branca ed Angeli, per i calabresi mancherà il centrale difensivo Nicolò Brighenti. Salteranno la prossima giornata anche Battistella (Modena), Crociata e Sersanti (Lecco), Di Cesare (Bari) e Venturi (Cosenza), oltre ai due tecnici di Modena e Brescia, rispettivamente Paolo Bianco e l'ex Cittadella Rolando Maran.

In diffida sempre Matteo Angeli e soprattutto Filippo Pittarello, ariete offensivo ed uomo chiave nello scacchiere tattico di Gorini.