Con le visite mediche inizia la stagione. Domenica partenza per Lavarone

E' iniziata ufficialmente oggi 16 luglio la stagione calcistica del Cittadella che ancora una volta dovrà lottare per togliersi grandi soddisfazioni in un campionato comunque impegnativo quale è la serie B. Fino a venerdì 19 luglio sono in programma le visite mediche di ogni singolo effettivo che è pronto a mettersi a disposizione di mister Gorini. Sabato 20 alle 20,30 in piazza Pierobon, nel cuore della città murata è in programma la presentazione al pubblico della squadra granata. Il giorno dopo il Cittadella partirà per il ritiro di Lavarone in provincia di Trento dove rimarrà fino al 3 agosto. Sarà l'occasione per eliminare le tossine accumulate nella sosta estiva, creare un gruppo solido, consentire allo staff tecnico di individuare possibili carenze nell'organico che darebbero il via a possibili nuovi innesti in rosa. Quello che al momento è chiaro che i granata faranno di tutto anche nella stagione 2024/2025 per confermare la categoria e possibilmente per raggiungere la quota della tranquillità nel minor tempo possibile. Ci credono i tifosi del "Citta" che anno dopo anno si sono fidelizzati al club e hanno tanta voglia di pensare in grande.

La "rosa" per Lavarone

Francesco Amatucci, Matteo Angeli, Enrico Baldini, Simone Branca, Lorenzo Carissoni, Giuseppe Mattia Carriero, Federico Casolari, Claudio Cassano, Andrea Cecchetto, Francesco D'Alessio, Jacopo Desogus, Akim Djibril, Domenico Frare, Elhan Kastrati, Andrea Magrassi, Tommy Maistrello, Luca Maniero, Edoardo Masciangelo, Stefano Negro, Luca Pandolfi, Nicola Pavan, Filippo Maria Pittarello, Alessio Rizza, Alessandro Salvi, Ahmed Kader Sanogo, Edoardo Squizzato, Edoardo Sottini, Andrea Tessiore, Simone Tronchin, Alessio Vita.

Stadio

Proseguono nel frattempo secondo tabella di marcia i lavori di ristrutturazione dello stadio Tombolato. Da quanto appreso il tutto sarà completato per il debutto casalingo del Cittadella programmato contro il Pisa nel weekend del 27 e 28 agosto. E' giusto sottolineare come i granata inizieranno la stagione con due trasferte consecutive proprio per arrivare a completamento del nuovo look del Tombolato.