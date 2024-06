Cittadella, ecco il quarto acquisto! Dal Cagliari arriva il gioiello offensivo Desogus

Dopo una settimana a limare i dettagli, è finalmente ufficiale. Jacopo Desogus è un nuovo giocatore del Cittadella. L'attaccante sardo classe 2002 è pronto ad indossare la maglia granata, diventando il quarto acquisto di questa sessione di calciomercato da parte del dg Stefano Marchetti. Approda in Veneto a titolo definitivo con diritto di riacquisto a favore della società sarda. Colpi da fuoriclasse, ala sinistra con il vizio del gol e in grado di fare la seconda punta o addirittura il trequartista all'occorrenza, Desogus è uno dei migliori talenti prodotti negli ultimi anni dalla cantera del Cagliari.

I numeri non mentono: 3 presenze con la prima squadra, con tanto di debutto in Coppa Italia proprio contro il Cittadella il 15 dicembre 2021, e 72 partite con la Primavera, arricchite da 25 gol e 11 assist. Nelle ultime due stagioni Desogus ha giocato a Pescara e Gubbio in C, raccogliendo 23 apparizioni con 2 reti e 4 assist in Abruzzo e 13 presenze e una marcatura in Umbria da gennaio a maggio di quest'anno.

Una scommessa, specialità della casa, per Marchetti che crede nella classe cristallina del ventunenne sardo, pronto a comporre con Baldini e Cassano una batteria di giocatori di qualità in grado di procurare mal di testa alle difese avversarie.