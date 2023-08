Cittadella, l'erede di Antonucci in arrivo dalla Roma? Ad un passo il 2003 Claudio Cassano

Un altro talento Made in Roma farà sognare il Tombolato? Sembra proprio di si, stando ai rumors provenienti dalla Capitale. Nemmeno il tempo di salutare Mirko Antonucci allo Spezia, che il popolo granata potrebbe abbracciare presto - ed affezionarsi - ad un altro prodotto del settore giovanile della Roma, il classe 2003 Claudio Cassano.

La trattativa sembra in stato avanzato, con tanto di dettagli: trasferimento a titolo definitivo in Veneto per il nativo di Trani provincia di Barletta, con il 20% sulle future rivendite a favore del Citta. Tutto sembra andare in un'unica direzione, con il giocatore atteso a Lavarone già nella giornata di domani.

Cassano è un'ala destra di tecnica squisita, brevilinea, in grado di ricoprire all'occorrenza il ruolo di seconda punta o trequartista. Vent'anni compiuti lo scorso 22 luglio, Cassano è reduce da una stagione da autentico mattatore con la Primavera giallorossa con 13 reti in campionato e 8 assist, oltre a 2 presenze e 1 gol con la maglia dell'under 20 azzurra. Dopo Kornvig, il mercato del Citta si infiamma con i numeri del talento giallorosso. Profilo in rampa di lancio, da far definitivamente decollare sotto le mura di Cittadella.