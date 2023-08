Cittadella, c'è il diez! Dalla Roma ecco il promettente Cassano

Il decimo acquisto del calciomercato estivo del Cittadella è un numero dieci. Si tratta del classe 2003 Claudio Cassano, proveniente dalla Roma. Anche lui, come il più noto Antonio, è pugliese, precisamente di Trani, anche se ha sempre vissuto a Barletta. Sarà lui a raccogliere l’eredità tecnica di Antonucci? Forse è prematuro scrivere questo, ma di certo le qualità per ripercorrere le orme del neo spezzino ci sono tutte.

Con un autentico blitz il direttore generale Stefano Marchetti mette le mani su uno dei talenti più nascosti, ma al tempo stesso più promettenti, del calcio italiano. I numeri di Cassano parlano per lui: 58 presenze e 15 centri con la Primavera giallorossa, vanta anche 24 gol in 36 presenze con la maglia azzurra Under 17 e Under 18, oltre ad avere debuttato nel novembre scorso con l'Under 20.