Cittadella, colpo a sorpresa: dagli svincolati il colosso Stefano Negro!

Come un fulmine a ciel sereno: Stefano Negro, difensore centrale classe 1995 è un nuovo giocatore del Cittadella. Reduce dall'esperienza al Pordenone, dopo il fallimento della squadra friulana è rimasto svincolato sino ad oggi. Lo scorso mese di settembre sembrava in dirittura d'arrivo il suo trasferimento al Perugia, in Lega Pro, in seguito arenatasi. A spuntarla alla fine è stato Stefano Marchetti, abile a chiudere la trattiva in maniera lampo.

La società granata ha scelto di puntare su di lui per completare il reparto difensivo, nello specifico la zona centrale, alla luce dei problemi fisici di Sottini e il numero esiguo di interpreti fino ad oggi a disposizione di Gorini, con i soli Pavan, Angeli e Frare ad alternarsi in quella delicata zona di campo. 193 centimetri per 85 chilogrammi, Negro, nato a Biella e cresciuto nel settore giovanile della Pro Vercelli con cui ha debuttato in prima squadra, ha vestito poi le maglie di Monza, Viterbese, Perugia e Triestina, porta grande fisicità ed esperienza al pacchetto arretrato granata, anche in vista della trasferta di Pisa sabato 21 ottobre 2023, per la decima giornata di campionato. Come numero di maglia ha scelto il 30.