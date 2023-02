Cittadella, che rimonta! Reggina al tappeto, granata in risalita in classifica

Il Cittadella ribalta una partita che si era messa malissimo nel primo tempo con una ripresa da oscar e si porta a casa tre punti con pieno merito. Quarta sconfitta di fila per la Reggina e per Filippo Inzaghi nuvole scure sulla sua testa. Può sorridere mister Gorini: il Cittadella si porta a distanza di sicurezza dalla zona playout, a +4, e centra la seconda vittoria di fila al Tombolato.

GORINI ALLA GUARDIOLA, FALSO 9 PER INZAGHI. Emergenza totale difensiva in casa Cittadella. Perticone squalificato, Del Fabro influenzato dell'ultimissimo minuto, Salvi alle prese con guai fisici come Lores Varela. Gorini ripropone al centro della retroguardia Pavan, di professione centrocampista, con le ultime due presenze in quel ruolo risalenti al marzo 2020. Inzaghi torna a dare fiducia a Menez in versione falso nueve, con ai lati Canotto e Rivas. In difesa fiducia a Terranova, al rientro in mezzo Majer dopo la squalifica.



OTTOVOLANTE REGGINA. L'ottavo gol in campionato del talento di Rustega di Camposampiero, Giovanni Fabbian, regala il meritato vantaggio alla Reggina, ben messa in campo, con Canotto e Rivas imprendibili sulle fasce ed Hernani a menare le danze in mezzo al campo. Il corner di Majer è un invito a nozze per il talento in prestito dall'Inter, marcato con troppa superficialità da Pavan. La Reggina si compatta, il Cittadella perde la bussola. Inevitabile il raddoppio a stretto giro di posta e al 26' Menez scherza con Pavan e Frare smarcando il brasiliano Hernani davanti a Kastrati. 0 a 2 spettacolo degli amaranto e i più di mille supporters calabresi del Tombolato a godere insieme ad Inzaghi.



SVEGLIA CITTADELLA. Come all'andata, i ragazzi di Gorini soffrono le folate dei calabresi. Di occasioni se ne contano pochine nel primo tempo, eufemismo, con Antonucci unico salvabile. A fine primo tempo ecco l'episodio che cambia la partita. Fabbian, dopo un giallo ingenuo in precedenza di pura trance agonistica su Mastrantonio, pesta la caviglia di Branca e raccogliendo il secondo giallo. È la sveglia che ridesta dal torpore il Cittadella. Crociata in avvio pesca la perla per l'1-2. Il Cittadella inizia a crederci e attacca a testa bassa. La punizione del pareggio sempre di Crociata è un altro capolavoro, così come l'assist per Carriero del 3 a 2. Maglia alla Messi per il centrocampista milanese e tre punti per il Cittadella. Pesantissimi, per una salvezza un po' più vicina dopo questa vittoria contro la Reggina.

Questo il tabellino della gara:

CITTADELLA-REGGINA 3-2

PRIMO TEMPO 0-2



MARCATORI Fabbian (R) al 20’ p.t., Hernani (R) al 26' p.t.; Crociata (C) al 1' s.t., Crociata (C) al 22’ s.t., Carriero (C) al 42’ s.t.



CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6; Mattioli 5 (dal 1’ s.t. Ambrosino 6), Pavan 5, Frare 5, Giraudo 6,5; Vita 5,5, Branca 5 (dal 18' s.t. Carriero 7), Mastrantonio 5 (dal 1’ s.t. Magrassi 7); Crociata 8,5; Antonucci 7, Maistrello 4,5 (dal 18' s.t. Asencio 6,5)

PANCHINA Maniero, Manfrin, Ciriello, Felicioli, Donnarumma, Embalo

ALLENATORE Gorini 6,5



REGGINA (4-3-3)

Contini 6; Pierozzi 5,5, Cionek 5, Terranova 5,5, Di Chiara 6; Fabbian 5,5, Majer 6 (dal 10 s.t. Crisetig 5), Hernani 6,5 (dal 27' s.t. Lombardi 5,5); Canotto 6,5 (dal 10' s.t. Liotti 5), Ménez 7 (dal 10' s.t. Gori 6), Rivas 7 (dal 14' s.t. Loiacono 5)

PANCHINA Colombi, Aglietti, Bondo, Cicerelli, Strelec

ALLENATORE Inzaghi 5



ARBITRO Di Bello di Brindisi 6

ASSISTENTI Margani 6 – Moro 6

ESPULSI Fabbian (R) al 45' p.t. per doppia ammonizione (entrambe per gioco scorretto)

AMMONITI Majer (R), Branca (C), Crisetig (R), Cionek (R), Carriero (C) per gioco scorretto, Maniero (C) per comportamento non regolamentare

NOTE paganti 2398, incasso di 22.303 euro; abbonati 1520, quota di 6.352 euro. Tiri in porta 5-4. Tiri fuori 9-4. In fuorigioco 2-1. Angoli 8-4. Recuperi: p.t. 3’, s.t. 5’