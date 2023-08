Claudio Cassano: «Ho tanta voglia di fare bene, Cittadella luogo ideale per la mia crescita»

Se le prime impressioni sono sempre quelle che contano, con Claudio Cassano i tifosi del Cittadella "rischiano" di innamorarsi a prima vista di questo classe 2003 proveniente dalla Primavera della Roma. Sgusciante, forte tecnicamente, devastante nell'1vs1 e con un destro fatato. Le sensazioni che ha destato in campo contro la Luparense sono unanimi: Cassano, "bene, bene eh" per dirla come un suo omonimo di 21 anni più grande di lui. Ora viene il bello: trovare continuità quando le cose iniziano a farsi serie. Magari già dall'appuntamento di sabato 12 agosto in Coppa Italia contro l'Empoli. «Sto bene, sono stato accolto bene dai miei compagni, mi hanno fatto sentire parte della squadra», sottolinea subito il talento nato a Trani, ma che è cresciuto a Barletta. «Questi primi giorni stanno andando molto bene».

Anche se forse il tuo sogno era debuttare in A con la Roma. Vero? «Il mio obiettivo era esordire nella Roma, ma non hanno creduto molto in me, puntando su altri giocatori. È andata così. Alla fine ho fatto qualche allenamento con la prima squadra e Mourinho mi ha convocato per la trasferta in Europa League contro il Betis Siviglia a novembre. È stata una bella esperienza».

Sino a pochi mesi fa c'era un altro ex Roma ad illuminare il Tombolato, Mirko Antonucci. Hai seguito il suo percorso a Cittadella? «Non l'ho conosciuto di persona, ma ho seguito lui e il Cittadella la scorsa stagione. Si è rilanciato ed ha fatto una grande stagione. Anche questo mi ha convinto. Seguendo lui, magari il mio percorso al Cittadella può assomigliare al suo. Detto questo meglio non correre in avanti, meglio pensare al qui ed ora».

Dalla Primavera della Roma al Cittadella, cambia tutto per te. «È tutto molto diverso dal calcio giovanile. Cambiano ritmi e tante altre cose, ma sono sicuro ci siano tutti i presupposti di poter fare bene al Cittadella».

Una società che sa lanciare i giovani. Anche questo ha influito nella tua scelta? «Si, mi ha convinto anche questo aspetto. Cittadella è una piazza tranquilla, il posto giusto per fare bene. Avevo altre proposte, magari più dall'estero rispetto l'Italia».

Nel secondo tempo con la Luparense hai svariato su tutto il fronte offensivo. Ti abbiamo visto partire molto spesso dal centro sinistra, per cercare il tiro con il destro. In quale ruolo ti vedi meglio nel 4-3-1-2 di mister Gorini? «Il trequartista alle spalle degli attaccanti oppure la seconda punta. Poi è vero, mi trovo bene a sinistra, perché poi rientro al tiro sul piede forte (il destro ndr.), anche se gioco bene pure con il mancino».

Hai preferenze sulla posizione? «Forse trequartista, ma posso fare la seconda punta tranquillamente. Sulla trequarti posso toccare più palloni, amo stare nel vivo del gioco. Magrassi, Pittarello, Maistrello attaccano bene la profondità, mi posso trovare bene con qualsiasi partner d'attacco».

È quello che ti chiede anche mister Gorini? «Mi dice di stare tranquillo e fare le cose che so fare. Sto entrando nei meccanismi del gioco del mister, mi trovo a mio agio. Mi chiede spesso la giocata o di puntare 1 contro 1 i rivali. A livelllo difensivo arrivo da un'ottima scuola con mister Guidi a Roma, sono abbastanza preparato. C'è sicuramente da migliorare, ma le basi ci sono».

Ed ora c'è l'Empoli in Coppa Italia. «Mi farò trovare sicuramente pronto. La voglia di fare bene è tanta».

Hai qualche modello tecnico di riferimento? «In particolare no. Ho seguito molto Insigne e poi è molto facile dire Messi, ma è sicuramente un giocatore a cui mi ispiro».

Prima di approdare al Tombolato, hai parlato con il direttore Stefano Marchetti? «Si ero in contatto con lui da un mese almeno».

Extra-calcio, hai già trovato casa? «Sto cercando, non è molto facile. In questi giorni troverò una sistemazione. Vivrò da solo, anche se la fidanzata verrà molto spesso a guardare le partite».