Claudio Cassano e l'ex Padova Leoni convocati per uno stage azzurro con l'Under 20

Non è ancora tempo di riposarsi per Claudio Cassano e Giovanni Leoni. Il talento del Cittadella, protagonista di una buonissima stagione d'esordio al Tombolato condita da tre gol ed altrettanti assist, e il forte difensore scuola Padova ora alla Sampdoria subito titolarissimo con Pirlo tanto da raccogliere 12 presenze e 1 rete da febbraio in poi, sono stati convocati con l'Italia Under 20 per uno stage dal 3 al 6 giugno presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.

Per entrambi si tratterà dell'ultimo impegno di una stagione che ha portato la squadra di Alberto Bollini a conquistare l'Elite League per il terzo anno di fila. Nel pomeriggio hanno sostenuto la prima di due sedute di allenamento in due giorni, prima di affrontare mercoledì 5 alle ore 17:00 a Coverciano la Nazionale A del Ct Luciano Spalletti, il giorno dopo il test match dei grandi a Bologna contro la Turchia, e giovedì 6 giugno alle ore 11:00 a Tirrenia l'Under 19 campione d'Europa nel 2023.

Questo l'elenco dei 22 convocati dell'under 20, con tantissimi talenti di B da tenere d'occhio:

Portieri: Lorenzo Palmisani (Frosinone), Paolo Vismara (Atalanta);

Difensori: Samuele Angori (Pontedera), Tommaso Corazza (Bologna), Alessandro Dellavalle (Torino), Giovanni Leoni (Sampdoria), Alessandro Marcandalli (Reggiana), Filippo Missori (Sassuolo), Simone Pieraccini (Cesena), Iacopo Regonesi (Atalanta), Nicolò Savona (Juventus);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Francesconi (Cesena), Lorenzo Ignacchiti (Pontedera), Justin Kumi (Sassuolo), Leonardo Mendicino (Atalanta), Nikola Sekulov (Juventus), Filippo Terracciano (Milan);

Attaccanti: Nicholas Bonfanti (Pisa), Claudio Cassano (Cittadella), Simone D'Uffizi (Ascoli), Simone Pafundi (Losanna), Flavio Russo (Sassuolo).