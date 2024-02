Cittadella, mister Gorini: «Seconda rete evitabile, ci è mancata la fase finalizzativa»

Dal record positivo di nove risultati utili consecutivi alle sei sconfitte di fila. Non ci sono mezze misura in casa Cittadella, con Gorini sconsolato nel post partite. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: «Serve equilibrio», riconosce il Goro «Ora siamo in un momento in cui prendiamo gol evitabili. Il primo di Iemmello lo posso ancora accettare, mentre quello sul corner non siamo stati abbastanza bravi e furbi. Le occasioni ce le abbiamo, ma non finalizziamo. La sesta sconfitta di fila inizia a diventare pesante. Quando non arrivano i risultati o vivi un momento del genere, vedi tutto nero. Siamo partiti bene, prendendo anche la traversa con Pandolfi. Quando subisci gol alla prima occasione, un po' di insicurezza può subentrare, ma poi abbiamo rimediato. L'episodio sulla seconda rete, ripeto, era evitabile. Siamo noi che sbagliamo. Dobbiamo invertire la rotta, ora è un momento in cui al minimo errore subiamo gol. Come sempre è la testa a fare la differenza. La ricetta? Lavorare e stare uniti, cercare di essere positivi e un risultato. Sapevamo che gara ci aspettava contro il Catanzaro. Siamo stati meno bravi quando abbiamo recuperato i palloni nella loro metà campo. Ci è mancata la fase finalizzativa, le occasioni ci sono state. Ora abbiamo due partite difficili, ma abbiamo visto che il campionato è unico. Non escludo che possiamo essere in grado di vincere a Venezia. In questo momento ci sono difficoltà, abbiamo la mente poco libera dopo 6 sconfitte. Il Catanzaro ha fatto una buona partita, è stato più bravo con il pallone tra i piedi, ma è una loro caratteristica. Anche nell'occasione di Maistrello siamo stati bravi a recuperare la palla alta, meno in fase realizzativa. Se mi sento in discussione? Certo, a maggior ragione dopo 6 k.o. di fila. Ora dobbiamo fare quadrato tutti insieme, siamo i primi ad essere dispiaciuti del periodo».