Cittadella, il decimo acquisto è la punta Luca Pandolfi

Nemmeno l'imminente notte di San Lorenzo ferma la rivoluzione sul mercato del Cittadella. Il decimo acquisto di questa bollente sessione estiva del direttore generale Stefano Marchetti è la punta Luca Pandolfi, svincolato mercoledì dal Cosenza. Vinta la concorrenza del Potenza, club militante in Serie C girone C e per la punta napoletana di 25 anni una nuova avventura in B, dopo l'anno scorso passato in C alla Juve Stabia condito da 6 reti e 5 assist in 37 presenze complessive tra campionato, Coppa Italia e playoff.

Un profilo molto simile per caratteristiche fisiche, 186cm di altezza per Pandolfi, a quello di Magrassi e Pittarello. Una chiara dichiarazione di intenti su come il Citta intende affrontare la nuova stagione, all'insegna della fisicità e della forza? Probabile. Di certo l'arrivo dell'ex Cosenza, ancora a secco in B in carriera, lenisce a livello numerico lo stop di Baldini. In attesa di capire se il mercato in entrata è chiuso, ma forse un centrocampista di qualità e una punta simil Baldini in rosa - oltre a Cassano - potrebbero fare comodo, c'è da smaltire gli esuberi. Da Asencio a Mattioli, passando per Felicioli ed Embalo, sono almeno 4 gli over in odore di partenza. Ce la farà Marchetti a piazzarli entro il 1 settembre?

Intanto tra due giorni si comincia a fare sul serio in Coppa Italia. Al Castellani contro l'Empoli dell'ex Crociata, desaparecido in casa azzurra, c'è voglia di stupire e sorprendere proprio come al Via del Mare un anno fa.