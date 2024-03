Cittadella quanti Dottori! Carissoni e Mastrantonio si laureano in Scienze Motorie

Da oggi il detto "Veneziani gran signori, padovani gran dottori" probabilmente bisognerà aggiornarlo anche con i giocatori del Cittadella. Nel pomeriggio di mercoledì 20 marzo Lorenzo Carissoni e Valerio Mastrantonio hanno raggiunto un riconoscimento personale tra i più ambiti di un'intera vita: la laurea in Scienze Motorie. E così dopo Maistrello altri due ragazzi a disposizione di Gorini, quest'ultimo laureato in Storia Medievale a Ca’ Foscari di Venezia, colgono un traguardo che esula dal calcio e al tempo stesso arricchisce umanamente e culturalmente entrambi i ragazzi.

Il terzino bergamasco, classe 1997 al debutto in B con un gol e tre assist in questo campionato, nel pomeriggio di mercoledì è diventato Dottore in Scienze Motorie all'Università San Raffaele con il voto di 102 discutendo una tesi basata su un sondaggio fatto a 100 giocatori di Serie B riguardante la situazione generale delle società, prendendo in esame quattro aspetti standard di ogni società come il centro sportivo, il lato finanziaro, la grandezza dello stadio e i tifosi. L'obbiettivo era quello di scovare e comprendere quali sono le problematiche piu comuni, gli aspetti che i giocatori valutano prima di cambiare una società, oltre ad inquadrare come viene percepita la Serie B da parte degli stessi protagonisti che calcano ogni sabato o domenica i campi della seconda lega professionistica italiana.



Una soddisfazione immensa per il ragazzo cresciuto a San Giovanni in Bianco, paesino di un migliaio di anime nella provincia bergamasca, capace di combinare studio e sport con applicazione e dedizione.

Esattamente come Valerio Mastrantonio, anche lui laureatosi all'Università San Raffaele ieri pomeriggio con il voto di 101 e una tesi dal titolo "Il valore della formazione nel calcio". Gli elementi presi in esame dal centrocampista romano sono stati un'analisi statistica sulla correlazione esistente tra calciatori che hanno svolto il settore giovanile in squadre di Serie B e quelli che militano attualmente nel campionato di serie B

Foto di rito e via ai festeggiamenti dal vivo anche per Mastrantonio con famiglia e persone care, oltre alla pioggia di complimenti social di rito. In attesa di diventare Maestro di Scacchi, un bel risultato personale anche per la guizzante mezzala romana.