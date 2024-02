Cittadella, Edoardo Gorini: «Non siamo in calo, contro il Parma servirà la perfezione per fare risultato»

Dopo tre sconfitte di fila, il Cittadella di Gorini torna in campo sabato 10 febbraio alle 14:00 al Tombolato in vista della sfida con la capolista Parma. Nonostante il periodo complesso dettato dai risultati poco positivi, Gorini in conferenza stampa prova a mantenere la barra dritta, con buone notizie sul fronte infortunati: «Per fortuna gli infortuni subiti a Brescia da Pavan ed Amatucci sono di minore entità rispetto a quello che si poteva pensare», esordisce il tecnico granata. «Contro il Parma non ci saranno, ma conto di recuperarli quanto prima. Nella sfortuna ci è andata bene. Anche Giraudo domani non ci sarà, mentre Frare ha recuperato».

Sotto con il Parma capolista, non proprio l’avversario ideale dopo tre k.o consecutivi. «Affrontiamo la prima della classe, in un momento come quello attuale non c’è avversaria migliore contro cui scendere in campo. Ci saranno delle difficoltà, ma credo che in queste 3 partite perse le prestazioni ci sono state. Dobbiamo ritrovare un po’ più di convinzione e sicuramente daremo battaglia».

Come hai visto la squadra in settimana? «Nel calcio serve equilibrio. Dopo un momento di grande euforia, ora è un momento di difficoltà. Per superare questo periodo bisogna guardare in faccia queste difficoltà, analizzandole e superandole. I giocatori hanno capito, gli episodi determinano l’andamento delle sfide e affronteremo un Parma di livello, una squadra che se concedi mezza palla o fai qualcosa in meno, vieni punito. Domani dovremo essere perfetti, ma siamo consapevoli di essere forti, abbiamo dimostrato di sapere fare grandi cose».

Un Parma da record e tabù per il Citta. Come si batte la squadra di Pecchia? «Se non siamo in bolla o perfetti, rischiamo di perdere ogni istante. Servirà un livello di concentrazione e determinazione altissimo. Il Parma non è imbattibile, chiaro il livello di difficoltà sarà più alto perché affrontiamo la prima della classe».

Molti episodi sfortunati ultimamente per il Cittadella, cosa può fare la squadra per essere più forte di tutto questo? «Dobbiamo portare gli episodi negativi dalla nostra parte, come abbiamo fatto in passato. Credo sia una questione di atteggiamento e voglia di cambiare questa situazione. Ottimismo e determinazione sono fondamentali per noi. Soprattutto senza determinazione, il Cittadella “è poco”»

Prima partita della stagione senza Pavan nel cuore della difesa, chi giocherà al suo posto? «Credo di avere a disposizione dei centrali forti. Non mi preoccupa l’assenza di Pavan, anche se devo dire che sta facendo un buon campionato. Angeli e Frare, quando sono stati chiamati in causa, hanno sempre fatto bene».

Le questioni climatiche possono portarti a fare determinate scelte a livello di uomini? «É un aspetto di cui tenere conto. Nella preparazione della partita cerco di valutare tutti gli aspetti possibili, incluso quello metereologico».

Chi temi di più del Parma? «Credo che da metà campo in su hanno grandissima qualità e gamba. Lo dicono i numeri e la classifica. Hanno l’imbarazzo della scelta e rispetto l’anno scorso hanno avuto meno infortuni».

A Brescia, al netto del gol da annullare di Borrelli, hai visto una squadra in calo? «Non credo ad un calo. Al Rigamonti c’è stato tanto equilibrio, poi dopo il gol abbiamo concesso troppe ripartenze alla squadra di Maran. Abbiamo avuto occasioni con Pandolfi e Cassano, poi è chiaro che il gol di Borrelli era da annullare. Forse il calo c’è stato a livello mentale, ma a livello fisico la squadra sta bene. Dopo due sconfitte possono subentrare insicurezze, dobbiamo essere bravi a riprendere la fiducia vista sino alla gara contro il Palermo».