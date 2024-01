Cittadella, Edoardo Gorini: «Niente drammi dopo Terni, senza intensità e cattiveria possiamo perdere con chiunque»

Un pomeriggio amaro per il Cittadella di Gorini, dopo nove partite senza sconfitte. Il tecnico granata invita i suoi a rialzare la testa, analizzando con grande onestà la sfida del Liberati contro la Ternana: «C’è rammarico. Non mi aggrappo alla sfortuna. Contro la Ternana abbiamo visto che quando ci sono le occasioni bisogna metterla dentro. Siamo partiti molto bene, con un palo e una traversa nei primi 9'. Sapevamo delle difficoltà della Ternana, ma è chiaro che se non segni, gli episodi e le giocate fanno la differenza. Dopo la rete di Carboni avevamo rimesso in piedi la partita, ma dopo il gol di Lucchesi si è complicato tutto nuovamente. Dispiace, perché avevamo preparato bene la sfida e volevamo portare a casa l’intera posta in palio. Se vogliamo stare in alto in classifica, serve una crescita nel sfruttare le occasioni gol. È in parte mancata l’intensità e la cattiveria, vero. Siamo partiti bene, ma non abbiamo trovato il gol, facendo giocare troppo Gaston Pereiro. Dal pomeriggio del Liberati abbiamo la riprova che se non giochiamo con intensità e cattiveria possiamo perdere contro chiunque. Mi aspettavo Pereiro titolare, è un giocatore di altra categoria. Se li fai giocare sono agevolati, se gli metti pressione vanno in difficoltà. Oggi purtroppo non è andata come volevamo, ma non facciamo drammi».