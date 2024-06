"Turbo" Masciangelo: «Con Vita certe battaglie... Marchetti mi ha convinto subito a scegliere Cittadella»

Corre, eccome se corre. La prima pietra del mercato estivo del Cittadella, il terzino sinistro Edoardo Masciangelo proveniente dal Benevento, non vede l'ora di cominciare. Una nuova partenza, per l'atleta romano, che ha assaggiato grandi palcoscenici in carriera tra Juventus Under 23 e Palermo, ma ora ha deciso di accogliere la sfida proposta dal dg Marchetti in Veneto: «È stata una trattativa molto veloce», riconosce l'esterno mancino ex Benevento. «Qualche settimana fa il direttore ha chiamato il mio agente e l'accordo è stato trovato subito. Quando sono arrivato in sede a Cittadella è bastato per convincermi, direi è stato tutto molto facile. In questo senso Marchetti è stato fondamentale, perché ho avevo altre offerte sul tavolo subito accantonate. La sua stima e il progetto della società mi hanno colpito subito, spingendomi subito a firmare. Il Cittadella è una società che se sceglie di puntare su di te lo fa fino in fondo. Qui è una grande famiglia».

Conosci già qualche giocatore in rosa? «Io ho giocato con Kastrati ai tempi del Pescara. Lo conosco molto bene e gli faccio un grosso in bocca al lupo per l'Europeo con l'Albania. Gli altri giocatori li conosco bene perché gioco in B da 5 anni come ad esempio Branca, Salvi, Frare e con Vita soprattutto. Con quest'ultimo, spesso, abbiamo ingaggiato belle battaglie. Sapessi quanti vaffa durante la partita, ma a fine gara spesso mi sono trovato a parlarci assieme. Sono contento di ricontrarlo. Ho anche scambiato la maglia con lui, glielo ricorderò quando ci vedremo».

Le prime impressioni sul Cittadella? «Ho visto i lavori allo stadio, mi sembra un bel progetto. L'organizzazione a Cittadella è elevata, anche questo è un aspetto molto bello. Esempio? Mi stanno già mandando proposte di case da trovare, non banale».

Come ti descrivi come calciatore? «Principalmente sono un giocatore di spinta, con velocità e proiezioni offensive. Mi piace attaccare, ma non disdegno la fase difensivo. Mi piace vincere duelli aggressivamente, perché mi forniscono grande carica sulla partita».

Ti trovi meglio come quarto o quinto? «Mi trovo molto bene in entrambe le situazioni. Per me è importante avere i compagni vicino sempre pronti ad aiutarsi».

Hai qualche modello a cui ti ispiri? «In generale guardo i riferimenti del mio ruolo, ma uno in particolare non c'è. Quest'anno al Leverkusen c'è stato Grimaldo che ha fatto molto bene, ho cercato di rubare qualche movimento e segreto a lui».

A Padova lunedì verrà presentato Andreoletti, ex Benevento la tua ultima squadra. Che tipo di allenatore è? «Io mi sono trovato molto bene. Giovane, con grandi conoscenze di calcio, appassionato. Vive per il pallone e sono sicuro che farà bene perché è una persona con idee chiare ed ama solo il suo lavoro. A Benevento avevamo fatto buone cose con lui, arrivando anche al primo e secondo posto, poi nella parte finale della sua gestione a dicembre abbiamo perso qualche punto, ma ci può stare. È veramente molto preparato e vive per il calcio. Poche volte ho visto allenatori giovani così preparati, sono sicuro farà strada».

E con Gorini hai già parlato? «Abbiamo fatto una chiacchierata e mi sono trovato bene. Non vedo l'ora di iniziare quest'avventura e dimostrare il mio valore».